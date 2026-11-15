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Elogio de la timidez

Más que una avería, la timidez es una maestra del arte de la contención

Timidez (1986), de Dinorah Bolandi. Cortesía de los Museos del Banco Central
Hay una forma de serenidad en la actitud de esta mujer. Tal vez la pieza sugiere que la timidez no siempre necesita corregirse. Imagen: Museos del Banco Central
Jurgen Ureña