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El solidarismo costarricense necesita una ley para los nuevos tiempos

El reto consiste en transitar de una ley formalista centrada en los elementos de constitución, operación y disolución de una asociación, a una norma con visión de futuro

Apoyo, choque de puños y manos de asociados en círculo como símbolo de trabajo en equipo, solidaridad y comunidad. Sinergia, apoyo, colaboración y unión de un grupo de trabajadores que juntan las manos para expresar confianza y cooperación en el entorno laboral. Solidarismo, solidaridad
Las asociaciones solidaristas se idearon como instrumentos de desarrollo económico guiados por principios de justicia social. Foto: Shutterstock
Mauricio Porras León