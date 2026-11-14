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El ‘santuario’ marino donde la pesca sigue amenazando a los tiburones

El instrumento que debería garantizar la conservación de especies amenazadas presenta vacíos técnicos y permite actividades pesqueras en sectores estratégicos del área protegida

Temperaturas más templadas y frías hacen que las aguas profundas sean más aptas para los tiburones martillo. Fotografía: Schmulik Bloom
Los tiburones cumplen una función esencial en los ecosistemas marinos, pero varias especies están amenazadas por la presión de la pesca y la falta de medidas de conservación eficaces.
Walter Brenes y Randall Arauz