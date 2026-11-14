El ‘santuario’ marino donde la pesca sigue amenazando a los tiburones

El 17 de diciembre de 2021, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 43368-MINAET, mediante el cual creó el Área Marina de Manejo del Bicentenario (AMMB), bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), por medio del Área de Conservación Marina Coco.

Posteriormente, por orden de la Sala Constitucional, se publicó el Plan General de Manejo del Área Marina de Manejo del Bicentenario (PGM AMMB) en La Gaceta del 24 de octubre de 2025 (resolución N.º SINAC-ACMC-DR-RES-0086-2025, del 6 de octubre de 2025).

Este instrumento debería ser esencial para implementar medidas de conservación y manejo eficaces (MCM), orientadas a proteger las especies marinas amenazadas durante sus migraciones predecibles entre la Isla del Coco y el archipiélago de Galápagos, así como en sus desplazamientos entre los montes submarinos de la cordillera submarina del Coco (CSC), a lo largo de la Migravía Cocos-Galápagos.

Sin embargo, desde el 6 de octubre de 2026, el Sinac analiza una gestión de nulidad absoluta contra el PGM AMMB, para lo cual considera la opinión de científicos con amplia experiencia en la gestión de la conservación y el manejo de especies marinas amenazadas y altamente migratorias del Pacífico Tropical Oriental.

A esta situación se suma un aspecto de suma gravedad: aunque es complementario del PGM AMMB, el Sinac aún no ha aprobado el Plan de Gestión Pesquera que permitiría regular la pesca en el AMMB. Además, la zonificación vigente no ofrece las condiciones necesarias para implementar medidas de manejo eficaces en favor de las especies marinas amenazadas y altamente migratorias.

En consecuencia, se permite la pesca con palangre en la totalidad del AMMB, excepto en una franja de cinco millas náuticas de amortiguamiento alrededor del Parque Nacional Isla del Coco y en un radio de dos millas náuticas alrededor de cuatro montes submarinos, a profundidades mayores de 500 metros.

La zonificación presenta varias falencias técnicas. De los 106.285,56 km² que conforman el área protegida, el PGM AMMB considera apenas 9.803,2 km² como zonas de no extracción, equivalentes al 9,2% de su superficie. La mayor parte de esa extensión (9.277 km², equivalentes al 8,7% del AMMB) corresponde a la franja de cinco millas náuticas que rodea el Parque Nacional Isla del Coco. En contraste, apenas 526,2 km², equivalentes al 0,5%, corresponden a las aguas que rodean cuatro montes submarinos de la CSC.

Ante esta distribución, cabe preguntarse: ¿qué ocurre con el monte submarino Cocos Este, de la CSC, y con el complejo de montes submarinos Medina, conformado por tres montes separados? ¿Por qué no se les otorga ninguna protección?

Es importante recordar que, desde los inicios de la industria palangrera costarricense, a principios de la década de 1980, las pesquerías de palangre han dirigido sus operaciones hacia las aguas que rodean la Isla del Coco y los montes submarinos de la cordillera submarina de Cocos. Esto responde a la tendencia de las grandes especies pelágicas a formar agregaciones en esos sitios.

De hecho, entre 2015 y 2021, el 41% de las capturas registradas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en los sitios de desembarque, expresadas en número de ejemplares, correspondió a tiburones amenazados. Entre ellos destacan, principalmente, los martillos (Sphyrna spp.), los zorros (Alopias spp.) y los sedosos (Carcharhinus falciformis).

Ante estas falencias, el Plan General de Manejo del AMMB debe anularse parcialmente y sustituirse por un esquema que contemple tres medidas:

Gestionar el 75% del área marina de manejo del AMMB bajo un régimen de protección absoluta, que abarque los montes submarinos de la cordillera sumergida de Cocos. Gestionar el 25% restante mediante un modelo de pesca sostenible. Prohibir, en toda el área marina de manejo del AMMB, la captura de tiburones amenazados incluidos en la Lista de Especies de Vida Silvestre Marino Costeras de 2021.

Actualmente, esta discusión se encuentra ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el marco de una medida cautelar que pretende la suspensión inmediata y temporal de toda actividad de pesca, captura o extracción, dirigida o incidental, de varias especies de tiburones dentro del polígono geográfico que delimita el AMMB.

La solicitud se fundamenta en que el AMMB es un área silvestre protegida que forma parte del ámbito de distribución de esas especies. La suspensión se plantea hasta que se apruebe, implemente y entre en vigor el Plan de Gestión Pesquera, como instrumento complementario del PGM AMMB. Asimismo, según lo expuesto, se pretende que, por esta vía, se anule y reforme el Plan General de Manejo del AMMB.

wbrenes@elawf.com

Randall Arauz es miembro del Centro Rescate de Especies Marinas de Costa Rica (Crema). Marine Watch International.

Walter Brenes es abogado litigante y experto en Derecho Ambiental.