Los debates sobre el ROPC llevan ya varios años y ninguna autoridad ha logrado definir un modo aceptable por las otras de distribuir los recursos. La causa de la incertidumbre es que todas las instituciones, al dar su criterio, no toman en cuenta su naturaleza.

La mayor parte de la legislación de los últimos 50 años tiene el vicio de la inconstitucionalidad, lo que deriva en la judicialización de innumerables casos que se resuelven también sin tomar en cuenta la Constitución Política.

Lo necesario es que el legislador, antes de proponer un proyecto de ley, lo confronte con la Carta Fundamental. Así se evitarían leyes inconstitucionales, innecesarias y contradictorias, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una de las más dañinas; las leyes orgánicas de los colegios profesionales, la multiplicidad de sistemas salariales, jubilatorios y vacacionales, y la más torpe en la historia de la Asamblea Legislativa: la reforma del artículo 32 de la Constitución de la Constitución Política. Esta se basa en la ingenuidad de creer que al constituyente se le olvidó incluir una institución tan importante como la extradición. ¡Qué les costaba a nuestros miopes legisladores leer el artículo 31! Lo que prohíbe el artículo 32 es el destierro de nacionales. Las extradiciones que se han realizado recientemente se basan en el tratado de extradición preexistente entre Estados Unidos de América y Costa Rica.

Volviendo al ROPC, para determinar su naturaleza es menester confrontarlo con la disposición de la Constitución Política afín por la materia.

“Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores”.

La ley que creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) es la 7983, de marzo de 2020. El fondo del ROPC se forma con las contribuciones del 1% de los salarios de los trabajadores y con el 3,25% del patrono.

El Estado no contribuye para el ROPC. El régimen es absolutamente privado. En consecuencia, en mi criterio, la Ley 7983 es inconstitucional porque viola el artículo 25 de la Constitución Política, que dice: “Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna” y el artículo 121, porque en ninguno de sus incisos se encuentra la facultad de la Asamblea Legislativa para regular asociaciones privadas y, menos aún, entregarles dineros personales.

En conclusión, los fondos del ROPC deben ser devueltos inmediatamente a sus propietarios con los intereses que se generen hasta el momento del pago efectivo. Esos intereses no los pagará el Estado; los pagarán los responsables de la ilicitud. Ningún funcionario tiene competencia para impedir la devolución inmediata.

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Galo Vicente Guerra Cobo es abogado.