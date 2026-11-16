AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

El prestigio lo hizo eminente; la humildad, inolvidable

Nunca lo recuerdo sin estar estudiando, comentando sobre nuevas publicaciones científicas o buscando información para mantenerse actualizado

El médico Daniel Pizarro Torres, reconocido científico nacional, creó una solución de rehidratación oral que salvó a muchísimos niños con cuadros de diarrea. Esta foto de archivo es de 2015.
El médico Daniel Pizarro Torres, reconocido científico nacional, creó una solución de rehidratación oral que salvó a muchísimos niños con cuadros de diarrea. Esta foto de archivo es de 2015. Luis Navarro
José Joaquín Chaverri Sievert