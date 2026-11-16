El prestigio lo hizo eminente; la humildad, inolvidable

Con el doctor Daniel Pizarro, organizamos programas de diplomacia médica dedicados a la prevención, la consulta y la atención de la enfermedad del dengue en Centroamérica. Mi labor consistía en preparar la infraestructura y las condiciones técnicas necesarias para hacer posibles aquellos encuentros, que tenían como sede el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Eran tiempos anteriores a la llegada de Internet.

Nunca lo recuerdo sin estar estudiando, comentando sobre nuevas publicaciones científicas o buscando información para mantenerse actualizado.

Sabía que había impulsado grandes transformaciones en el Hospital Nacional de Niños y que había formado a numerosos alumnos, además de cultivar amistades científicas y recibir reconocimientos dentro y fuera de Costa Rica.

Recuerdo especialmente aquellas jornadas que organizamos desde el BCIE. El doctor Pizarro se sentaba frente a una cámara y, a través de la red de comunicaciones del Banco, se conectaban médicos de toda Centroamérica: 60 de Honduras, 30 de El Salvador, 20 de Nicaragua y 25 de Guatemala. Los médicos costarricenses ya habían tenido la oportunidad de recibir sus enseñanzas y nutrirse de su sabiduría.

Con sus profundos conocimientos, el doctor Pizarro respondía preguntas, planteaba interrogantes y analizaba los casos de dengue que los profesionales presentaban durante las teleconferencias. Lo hacía con una humildad extraordinaria.

Durante dos horas, sin consultar un solo papel, ofrecía orientación y apoyo médico a profesionales y estudiantes de toda la región.

Realizamos estas jornadas en numerosas ocasiones. Los médicos participaban con enorme interés y respeto. Todos sabían quién era el doctor Daniel Pizarro: una autoridad científica de prestigio nacional e internacional. Aquellas jornadas se convirtieron en una valiosa experiencia de cooperación médica que organizábamos periódicamente para beneficio de Centroamérica.

En una oportunidad, Honduras solicitó su visita presencial. Su llegada se convirtió en todo un acontecimiento.

Con su característica modestia, el doctor solamente decía que venía a compartir algunas orientaciones para contribuir al tratamiento y la recuperación de los enfermos. Sin embargo, todos conocíamos cuánto sabía sobre el dengue y otros campos de la medicina.

Fue un verdadero orgullo contar con un médico costarricense de su capacidad, sus conocimientos y su generosidad, dispuesto a poner su talento al servicio de los niños y de los profesionales de toda la región.

Gracias, doctor Pizarro, por todo lo que hizo por la salud de los niños de Costa Rica, de Centroamérica y de América. Su legado científico y humano merece nuestro reconocimiento.

Sus colegas podrán contar mucho más sobre la extraordinaria amplitud de sus conocimientos científicos y sus aportes a la medicina. Yo quiero destacar su humildad, su respeto por quienes más necesitaban de su ayuda y su sensibilidad ante la vida.

Y no puedo terminar sin recordar otra de sus aficiones: sus orquídeas. También en ellas encontraba un espacio para cultivar la belleza y la paciencia.

Paz y agradecimiento, doctor Daniel Pizarro.

jjch98@yahoo.com

José Joaquín Chaverri Sievert es periodista y diplomático.