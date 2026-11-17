Hay una cómoda fantasía en la sociedad contemporánea: proclamar con orgullo “a mí no me interesa la política”. Hace más de dos mil años, Aristóteles cuestionó esta apatía. El ser humano es, por naturaleza, un zoon politikon: un animal político que no puede desvincularse de la comunidad sin degradar su propia condición. Quien afirma no necesitar de la sociedad, decía el filósofo, o es una bestia salvaje o es un dios.

Renunciar a opinar y a fiscalizar la vida pública no es neutralidad: es dejar las llaves de la república en manos de los peores. El propósito del Estado no se limita a recaudar impuestos ni a construir carreteras. Su fin es garantizar la eudaimonia: un marco de leyes justo donde las personas puedan florecer y alcanzar una vida buena.

La historia muestra una regla implacable: un sistema político se corrompe cuando sus gobernantes dejan de legislar para el bien común y gobiernan para sus bolsillos y ambiciones.

El parásito de las democracias

La advertencia de Aristóteles no se dirigía solo contra las monarquías absolutas, sino también contra las democracias vulnerables a la ignorancia y al miedo. Cuando el gobierno de la mayoría se corrompe, puede degenerar en demagogia y su líder se convierte en un parásito del sistema.

El demagogo es un manipulador que carece de planes reales para mejorar el país. Su estrategia consiste en usar palabras ruidosas, explotar los miedos de la población y decirle lo que quiere escuchar.

Uno de sus trucos más viejos es inventar un enemigo público para capitalizar el descontento. Pide odiar en lugar de razonar y divide arbitrariamente a la población entre ciudadanos legítimos y supuestos enemigos.

Cuando consigue que la gente dirija su frustración contra extranjeros, ricos, pobres o instituciones, se presenta falsamente como salvador de la patria. Esta adulación destruye las repúblicas desde dentro: trata a los ciudadanos como niños a quienes se ofrecen regalos inmediatos en lugar de soluciones reales.

La desigualdad extrema y la destrucción del justo medio

La demagogia prospera donde existe una desigualdad socioeconómica extrema. Cuando la sociedad se divide entre una minoría inmensamente rica y una mayoría sumida en la precariedad, el contrato social se rompe.

Aristóteles advertía de que los superricos pueden volverse arrogantes: creen que las leyes no se aplican a ellos y solo saben mandar como tiranos. La miseria, por su parte, empuja a los desesperados a seguir a cualquiera que les prometa alivio.

Frente a esa fractura, Aristóteles defendía el justo medio: una clase media amplia, fuerte y educada que sirva de ancla a la república. Sin la arrogancia de los opulentos ni el odio nacido de la marginación, la gente puede escuchar la razón y defender el imperio de la ley sobre las pasiones.

Por eso los políticos demagogos y corruptos le temen a la educación. Un pueblo que no lee, no piensa y solo se informa mediante gritos en la televisión o las redes sociales se convierte en un rebaño fácil de manipular.

Exigir competencia, no circo

Costa Rica debe mirarse en este espejo de la antigüedad clásica. Ante el debilitamiento de las instituciones y el acoso a los contrapesos constitucionales, debemos desconfiar del líder que promete salvar por sí solo a la nación a cambio de poder absoluto.

El poder que se salta la Constitución y destruye las instituciones termina ahogando a los pueblos. Es mejor que gobierne la ley, escrita con la cabeza fría, y no los hombres que pueden enloquecer con el ejercicio del poder.

Ser ciudadano en una democracia exige más que votar cada cuatro años y quejarse en Internet. Significa vigilar el poder, exigir cuentas, defender la laicidad y la agrobiodiversidad, y no vender la integridad por un ascenso rápido. Si la gente honesta y preparada se aleja de la política porque la considera sucia, deja las llaves de la ciudad a la demagogia.

El pegamento de una sociedad sana no es el dinero de los mercados transnacionales, sino la amistad cívica: reconocernos como compañeros de un mismo barco, no como enemigos de bandos fanáticos. Si se hunde un lado, todos nos ahogamos.

Dejemos de buscar líderes carismáticos o entretenidos: el gobierno no es un programa de televisión. Necesitamos líderes serios, capaces de construir acueductos, escuelas e instituciones firmes. Exijamos competencia, no circo: la civilización es un frágil milagro humano que cuesta siglos construir y puede destruirse en pocas semanas.

biodiversidadcr@gmail.com

Jaime E. García González es profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).