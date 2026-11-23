Durante su visita a Argentina, el papa León XIV visitó la cárcel de Villa Devoto e hizo algo que rompe con el sadismo carcelario que, aunque siempre ha existido, goza ahora de una revitalización repugnante.

El Papa hizo tres cosas que debemos ver con atención: Abrazó, escuchó y habló.

Robert Prevost, el papa León XIV, abrazó a las personas privadas de libertad. Tuvo la extraordinaria paciencia de abrazar a muchos y abrazarlos mucho.

Pero también los escuchó. El Pontífice dedicó tiempo y atención a escuchar las historias y testimonios de quienes permanecen privados de libertad. Abrazar y escuchar son dos actos que podrían cambiar más vidas que muchos años de reclusión y, sin duda alguna, que garrotazos, gritos y humillaciones.

La obra "El regreso del hijo pródigo", de Rembrandt, abunda en detalles elocuentes y significativos. (Imagen: Shutterstock/Svic)

Lo tercero que hizo el Papa fue hablar. Y sus palabras fueron dirigidas al personal penitenciario, a los reclusos y a sus familias. Al personal penitenciario y a la sociedad en general les pidió que las cárceles promuevan la reinserción social y recordó que los errores del pasado no deben impedir una segunda oportunidad.

A quienes están privados de libertad les dijo: “Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones. Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”.

Esos tres actos (abrazar, escuchar y hablar) son una revolución en medio de los llamados a maltratar con sadismo. Cuando alguien propone que los privados de libertad coman peor, descansen menos o vivan en condiciones más degradantes, no está describiendo un modelo de justicia; ni siquiera está pensando en la palabra justicia. Piensa en la palabra venganza. Y la sed de venganza revela algo grave de quien pide humillación en las cárceles.

La crueldad puede satisfacer una necesidad emocional de castigo, pero no necesariamente produce sociedades más seguras. No existe evidencia científica que confirme que la violencia de una sociedad se cure con la violencia de sus cárceles. Debemos preguntarnos por qué debería producirnos tanta satisfacción observar el castigo y la humillación desde la comodidad de nuestro teléfono. El dolor ajeno no es una victoria moral.

A decir verdad, una cárcel revela realmente muy poco sobre quienes están encerrados y mucho sobre quienes la administran y la observan desde fuera.

Los tres actos revolucionarios del Papa me recuerdan dos pinturas del neerlandés Rembrandt. Las dos hablan de la parábola del hijo pródigo.

La primera, llamada El hijo pródigo en el burdel (1630), es un autorretrato en el que se retrata a sí mismo como un derrochador que violenta todas las reglas de convivencia. En la segunda –30 años después, cuando Rembrandt había visto morir a su esposa Saskia, a su hijo Titus y a las otras dos mujeres importantes de su vida: Geertje y Hendrickje, y él mismo estaba cerca de su muerte–, pintó El regreso del hijo pródigo (1668-1669).

Ese segundo cuadro presenta a un joven que regresa en condiciones humillantes. Su cabeza está rapada, como si viniera del Cacco, su pie izquierdo tiene llagas y el derecho lleva un zapato roto. Debo destacar que la cabeza rapada, en el contexto bíblico, no tenía nada que ver con los piojos, sino con estatus social. Las personas con mayor honor tenían un cabello más abundante y la barba simbolizaba autoridad.

El padre es representado por un anciano con rostro de misericordia, que tiene una mano masculina y otra femenina. La mano derecha, con características más delicadas, se encuentra justo en línea sobre el pie herido. Según la interpretación de Henri Nouwen, representa la medicina y el cariño. Ese joven todavía se puede curar.

La mano izquierda, con rasgos más bien toscos, sobre el pie calzado representa, también para Nouwen, la fuerza que puede volver a levantar a quien ha caído.

Al lado derecho del cuadro se ve a un oscuro hermano mayor que desaprueba el buen trato y la oportunidad que se le brinda al pródigo. La misma actitud de quienes hoy se agitan pidiendo maltrato, humillación y trabajo forzado.

¿Qué cara tendría ese oscuro hermano mayor si el anciano padre estuviera azotando y humillando al “delincuente” que tiene frente a sí? ¿Sentiría placer? ¿Satisfacción? ¿Desprecio?

Iré un poco más lejos: ¿cuál personaje del cuadro representa mejor a las autoridades penitenciarias de Costa Rica? ¿Y a cuál deberían parecerse según el cuadro y, sobre todo, según el relato bíblico?

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Jose Chacón es escritor.