El mundo no tiene que pensar como Occidente

El mundo está atravesando una transformación profunda. El orden internacional que surgió después de la Guerra Fría, marcado por el predominio de Estados Unidos, está dando paso a una realidad mucho más diversa y multipolar, donde nuevos actores y modelos de desarrollo adquieren protagonismo.

Sin embargo, buena parte del discurso político occidental sigue aferrado a la idea de que las relaciones internacionales deben construirse alrededor de una supuesta comunidad de “valores compartidos”, en la que la democracia liberal y determinadas afinidades ideológicas se convierten en condiciones para establecer relaciones diplomáticas.

Por supuesto, existen valores que deben orientar la convivencia internacional, como el respeto mutuo, la soberanía de los Estados, la no injerencia y la cooperación pacífica. Pero una cosa es defender principios universales de convivencia y otra muy distinta pretender universalizar un modelo político particular, una determinada concepción de la democracia o una tradición ideológica como requisito para relacionarse con el resto del mundo.

La diversidad de sistemas políticos y caminos de desarrollo es una realidad internacional que no puede ignorarse ni reducirse a una disputa entre quienes piensan como nosotros y quienes no.

La diplomacia no es un concurso de pureza ideológica ni una cruzada moral; es un instrumento para defender el interés nacional, garantizar oportunidades de desarrollo y construir relaciones estratégicas en un mundo caracterizado por la diversidad de sistemas políticos, culturas e intereses.

La razón de Estado debe prevalecer. Cada país tiene la responsabilidad de identificar objetivamente dónde están las oportunidades que necesita en materia de comercio, inversión, tecnología, infraestructura, seguridad y cooperación. Esas prioridades, y no las simpatías ideológicas, deberían delimitar sus relaciones internacionales.

Pretender que solamente podemos cooperar con quienes comparten nuestro modelo o valores políticos equivale a condenarnos al aislamiento y a desaprovechar oportunidades estratégicas.

Suiza acaba de ofrecer un ejemplo ilustrativo. Tras seis años de interrupción, ha reanudado las operaciones de su oficina diplomática en Corea del Norte. ¿Significa esto que ha renunciado a sus valores, a su tradición neutral o a sus posiciones históricas? Evidentemente, no. Significa que comprende algo elemental: mantener relaciones diplomáticas con un Estado no implica aprobar su sistema político, sino reconocer la importancia de conservar canales de comunicación, gestionar diferencias y explorar espacios de cooperación.

China representa otro ejemplo. La República Popular China posee un sistema político propio, producto de su trayectoria histórica y de una concepción particular del Estado y del desarrollo. Sin embargo, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con países de prácticamente todas las regiones del mundo, independientemente de sus orientaciones ideológicas. Su política exterior reconoce que la diversidad de sistemas políticos no constituye, por sí misma, un impedimento para la cooperación.

Cabe preguntarse qué ocurriría si China adoptara el mismo fundamentalismo ideológico que algunos sectores occidentales promueven: exigir que sus interlocutores compartieran su modelo político como condición para establecer relaciones. Su capacidad de relacionamiento quedaría severamente limitada. Precisamente, la realidad demuestra que es posible mantener diferencias políticas profundas y, al mismo tiempo, construir relaciones mutuamente beneficiosas.

Esto tampoco significa renunciar a los principios, ignorar los derechos humanos o abandonar las propias convicciones democráticas. Significa distinguir entre reconocer una realidad política diferente y aprobarla. Son cuestiones completamente distintas.

Cada Estado tiene derecho a defender sus valores, pero ese derecho no debería convertirse en una pretensión de imponerlos como condición universal para relacionarse con los demás. El pragmatismo, sin embargo, tampoco debe confundirse con oportunismo ni con ausencia de principios. El pragmatismo sin estrategia es oportunismo, pero la diplomacia sin razón de Estado es simplemente subordinación ideológica.

De hecho, una de las posturas más contraproducentes en la política internacional es pretender erigirse permanentemente en tribunal de la moral global, criticando a terceros Estados y midiendo realidades ajenas con parámetros históricos, culturales e ideológicos propios, bajo el supuesto de una superioridad civilizacional.

Para Costa Rica, esta discusión es especialmente relevante. Un país pequeño y con recursos limitados no puede permitirse hipotecar sus oportunidades internacionales por prejuicios ideológicos, como lamentablemente han hecho las dos últimas administraciones.

Necesitamos diversificar socios, abrir mercados, atraer inversiones y acceder a tecnología, relacionándonos con el mundo entero en función de nuestros intereses nacionales.

En un mundo multipolar, ignorar a un país porque no piensa como nosotros no es defender principios: es renunciar a oportunidades.

Hoy, la soberanía consiste en tener criterio propio, capacidad de decisión y el coraje de defender los intereses nacionales. Porque un país que subordina su diplomacia a las preferencias ideológicas de otros termina renunciando a decidir su propio futuro.

mauricio.ramirez.nunez@gmail.com

Mauricio Ramírez Núñez es académico e investigador de relaciones internacionales.