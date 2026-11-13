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El mundo no tiene que pensar como Occidente

Pretender que solamente podemos cooperar con quienes comparten nuestro modelo o valores políticos equivale a condenarnos al aislamiento y a desaprovechar oportunidades estratégicas

Mapa del mundo, mapamundi lineal sujetado de los extremos por dos manos
Una cosa es defender principios universales de convivencia y otra muy distinta pretender universalizar un modelo político particular, una determinada concepción de la democracia o una tradición ideológica como requisito para relacionarse con el resto del mundo. Imagen: Shutterstock
Mauricio Ramírez Núñez