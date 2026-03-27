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El mundo del trabajo cambió, pero ¿cambiaron sus beneficios?

Los esquemas de compensación genéricos han dejado de ser eficaces; hoy, los beneficios deben diseñarse estratégicamente

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Por Laura Navarrete y Hernán Pacheco
Personas de distintas generaciones comparten el espacio en una misma oficina
Es la primera vez que conviven cinco generaciones en un mismo espacio laboral. Cada una de ellas tiene prioridades, necesidades y objetivos distintos. (Shutterstock/Foto)







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