El Mundial que sí podemos ganar

Costa Rica es reconocida en el mundo por su “pura vida”, el turismo, la naturaleza y su compromiso con la sostenibilidad. Ahora podría sumar a esa imagen uno de los grandes triunfos del multilateralismo. Una costarricense está a las puertas de convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la ONU en sus 80 años de historia.

Rebeca Grynspan ha encabezado cinco de los seis sondeos del Consejo de Seguridad para suceder a António Guterres. El 16 de octubre, en la primera ronda con papeletas de colores para los miembros permanentes, volvió a ser la más apoyada, con nueve votos, aunque recibió señales de rechazo de dos de ellos, algo que en esa ronda ocurrió con todos los candidatos. Estos sondeos no son vinculantes.

Para ser recomendada, necesita al menos nueve votos de los 15 miembros y ningún veto de los cinco permanentes. Luego vendrá la ratificación de la Asamblea General, donde están representados los 193 Estados miembros. No sería un trámite menor. Sería la confianza del mundo entero depositada en una figura de un país pequeño.

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