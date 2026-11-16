El milagro de la radio: sobrevivir a todas las revoluciones tecnológicas

En una época dominada por Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), sorprende que la radio conserve su vigencia. Mientras los periódicos impresos luchan por mantener lectores y las plataformas digitales transforman el consumo de información, la radio continúa acompañando a millones de personas. ¿Qué tiene este medio para sobrevivir a tantas revoluciones tecnológicas?

Su historia comenzó con los descubrimientos sobre las ondas electromagnéticas, estudiadas teóricamente por James Clerk Maxwell y demostradas experimentalmente por Heinrich Hertz. Posteriormente, Guglielmo Marconi contribuyó al desarrollo de la transmisión inalámbrica, que abrió el camino a las comunicaciones a distancia y, durante las primeras décadas del siglo XX, a la radiodifusión dirigida al público.

La radio transformó la vida cotidiana. Llevó noticias, música, relatos y acontecimientos deportivos a miles de hogares. Durante generaciones, las familias se reunieron alrededor de sus receptores y los locutores se convirtieron en voces familiares.

Además, ofreció algo singular: estimuló la imaginación. Sin imágenes que condicionaran el relato, cada oyente podía construir mentalmente sus propios escenarios.

Con la llegada de la televisión, muchos creyeron que desaparecería. Después surgió Internet, los periódicos impresos comenzaron a enfrentar dificultades y las redes sociales cambiaron la manera de producir, distribuir y consumir información. Hoy, cualquier persona puede publicar contenidos y alcanzar audiencias enormes en segundos.

Sin embargo, la radio conserva una ventaja fundamental: no exige atención visual ni obliga a detener las actividades cotidianas. Puede escucharse mientras se conduce, se trabaja, se cocina o se descansa. Informa, entretiene y acompaña sin reclamar toda la atención. Su aparente sencillez es, precisamente, una de sus mayores fortalezas.

Aunque tradicionalmente funciona en una sola dirección (una emisora transmite y el público escucha), las llamadas, los mensajes vía WhatsApp, las redes sociales y las transmisiones por Internet han ampliado la participación. La radio ya no depende exclusivamente de las ondas convencionales: también llega a teléfonos, computadoras y vehículos conectados.

Su valor, además, trasciende el entretenimiento. Puede difundir cultura, música, tradiciones y conocimientos; dar voz a las comunidades y contribuir a mantener informada a la población durante emergencias. Para quienes viven solos, también puede ofrecer compañía, aunque no sustituye las relaciones humanas. En lugares donde el acceso a Internet es limitado, un receptor convencional sigue siendo una alternativa útil.

En Costa Rica, Teletica Radio representa un ejemplo de adaptación. Su propuesta busca atender intereses informativos, deportivos, culturales y sociales, ampliando la presencia de una organización vinculada tradicionalmente con la televisión.

Ambos medios tienen lenguajes diferentes: mientras la televisión privilegia la imagen, la radio destaca por la narración, el análisis y la posibilidad de acompañar mientras se realizan otras tareas. Su lanzamiento evidencia el interés por explorar nuevas oportunidades, aunque su éxito comercial deba valorarse con datos verificables de audiencia y sostenibilidad.

La radio, sin embargo, no está libre de desafíos. Compite con los pódcasts, las plataformas musicales y los contenidos bajo demanda. Necesita renovar sus formatos, comprender a las nuevas generaciones y encontrar modelos económicos sostenibles. Su permanencia tampoco está garantizada por la antigüedad: depende de la calidad de sus contenidos, su credibilidad y el respeto por la audiencia.

En un mundo saturado de información, rumores y noticias falsas, una emisora responsable puede aportar un valor decisivo al verificar datos, contrastar fuentes y distinguir entre información y opinión. La radio también puede equivocarse o ser utilizada para manipular; por eso, su prestigio debe ganarse cada día.

¿Tiene fecha de vencimiento? Nadie puede asegurarlo. Probablemente cambien sus dispositivos, formatos y formas de distribución. La escucha tradicional podrá coexistir con aplicaciones, transmisiones digitales y contenidos a la carta. Lo esencial será satisfacer una necesidad humana que difícilmente desaparecerá: escuchar, comprender y sentirse acompañado.

Quizá su verdadero milagro no consista en haber resistido tantos cambios, sino en demostrar que innovar no siempre significa abandonar lo existente. A veces basta con conservar lo esencial, modificar lo necesario y encontrar nuevas maneras de ser útil.

La radio no permanece porque el mundo no cambie, sino porque ha aprendido a cambiar con él. Mientras haya historias que contar, noticias que compartir y personas que encuentren compañía en una voz al otro lado, seguirá teniendo un lugar en la comunicación del futuro.

emontoya1@gmail.com

Eduardo A. Montoya Solano es administrador de empresas con una maestría en banca y finanzas. Fue funcionario del Banco Central de Costa Rica por 41 años; actualmente está jubilado.