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El milagro de la radio: sobrevivir a todas las revoluciones tecnológicas

La radio conserva una ventaja fundamental: no exige atención visual ni obliga a detener las actividades cotidianas. Puede escucharse mientras se conduce, se trabaja, se cocina o se descansa

Mujer adulta mayor escuchando radio, aparato de radio antiguo
La radio estimuló la imaginación. Sin imágenes que condicionaran el relato, cada oyente podía construir mentalmente sus propios escenarios. Shutterstock
Eduardo Antonio Montoya Solano