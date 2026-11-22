Son las 10:30 de la mañana de cualquier día entre lunes y sábado. A esa hora, las sodas del Mercado Central de San José empiezan a despedirse de los olores a café, gallo pinto y tortillas palmeadas, y comienzan a recibir los aromas del casado con macarrones y huevo, las sopas de mariscos y el arroz con camarones.

Por uno de los pasillos de ese centro comercial inaugurado el 1.º de noviembre de 1880, camina Juan Carlos Campos Sánchez, el único vendedor de helados de palillo en esa cuadra capitalina que es una fiesta de efluvios.

Resulta fácil identificar a ese hombre que se encamina hacia los 60 años de edad, pues camina por entre los más de 200 tramos, tiendas, joyerías, cafés, sodas, pescaderías y carnicerías cargando una hielera con helados de maní, fresa, mora en leche, natilla con pasas, leche de coco, galleta, jocote, guanábana, cas, guayaba y coco.

Ese último sabor no solo es el favorito de sus clientes, sino que es el producto con el que la madre de Juan Carlos, Ana Isabel Sánchez Vargas, sacó adelante a sus nueve hijos.

“Dios le dio a mamá el don de hacer unos helados muy ricos, los cuales empecé a vender a los 12 años en la entrada principal del Hospital México, luego de haber vendido pasteles y enchiladas, y de haber lavado carros para llevar platica a la casa, pues mi padre tomaba mucho licor y mi mamá nos llevaba a comer a lo que fue la Unidad Sanitaria de barrio México”, rememora mientras bebe un café con leche en una cafetería que alegra las fosas nasales con la inconfundible fragancia de las chorreadas de maíz.

Su madre hizo los helados durante muchos años, pero ahora ha delegado la mayor parte de la tarea en el heladero del Mercado Central, quien vende su mercancía entre 10:30 a. m. y 3:00 p. m. Luego regresa a su casa, en la Uruca, descansa hasta las 6:30 p. m. y se levanta a preparar los productos que ofrecerá al día siguiente.

Su aroma favorito…

Identificar a Juan Carlos no depende solo de la hielera. No hay día en el que no se le vea bien presentado y con una actitud positiva y servicial.

Toda la vida le ha gustado vestir bien. Cuando se trata de bailes, bodas y funerales, luce sus mejores galas: saco y corbata. Con ese catrín ha ido a pasear a Puntarenas y se ha sumado a la romería de cada 2 de agosto. Con el mismo atuendo, pero con zapatos blancos de cuero, se deslizó por las pistas de los salones de baile de antaño: El Gran Parqueo, Los Higuerones, El Tobogán, La Avispa. Disfrutaba frecuentar las discotecas jugando de guapo.

Más que un comerciante, es una persona que se ha ganado el cariño de quienes trabajan en el Mercado; cada vez que se presenta la oportunidad de hacer algún favor, lo hace y con amor.

A cada paso, recibe muestras de afecto y amistad: saludos, en medio del perfume de las flores; abrazos, entre vapores de tamales y ollas de carne; apretones de manos, fragantes a bolsos y sandalias de cuero; piropos, olorosos a frutas maduras; bromas jocosas, aromáticas a pan casero, y el infaltable “que Dios lo bendiga”, que embarga al olfato con canela y vainilla.

“Tengo 48 años de vender helados en el Mercado Central”, manifiesta, lleno de orgullo, en un rincón donde se mezclan los aromas de bistec encebollado, maní y almendras, frescos de cebada y horchata, ensaladas de frutas y hierbas medicinales.

La vida de Juan Carlos no ha sido tan dulce como sus helados; ha pasado por pérdidas dolorosas, injusticias y depresiones, pero en cada experiencia difícil se ha aferrado a su espíritu de lucha y su confianza en Dios. Se define como un hombre de fe que vive agradecido por tantas bendiciones, en especial la casa que su madre le compró a un panadero a bajo precio; allí vive él con ella.

Ese es su aroma favorito, tanto dentro como fuera del Mercado: el de la gratitud, que a diario se mezcla con el olor de las ventas de confites y melcochas, cajetas y mermeladas, helados de sorbetera y gelatina.

josedavidgm2020@gmail.com

José David Guevara Muñoz es periodista.