El futuro no espera: Costa Rica necesita pensar a largo plazo

¿Sabía usted que el porcentaje de personas mayores de 65 años dentro de la población total de Costa Rica aumentará del 12% en 2024 al 22% en 2050? Esto significa que este grupo pasará de 657.000 a cerca de 1,35 millones de personas, es decir, prácticamente se duplicará en apenas 25 años.

Ante este cambio demográfico, que ya es una realidad en nuestro país, resulta indispensable plantearnos algunas preguntas fundamentales: ¿cuáles son las políticas públicas que necesitamos para que esa población adulta mayor del futuro goce de buena salud, tenga acceso oportuno a servicios de cuido y atención médica, y disponga de ingresos suficientes para vivir con dignidad? ¿Cómo financiaremos esas políticas? ¿Qué tipo de institucionalidad requeriremos para responder a esas nuevas demandas? ¿Cómo lograremos que la economía continúe creciendo si cada vez habrá menos personas en edad de trabajar?

Responder estas preguntas demanda acciones desde hoy, pero, sobre todo, exige pensar y tomar decisiones con perspectiva de largo plazo. Implica reflexionar sobre lo que quisiéramos, y también sobre lo que no quisiéramos llegar a ser en el año 2050.

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