El fantasma de Yalta vuelve a recorrer la geopolítica mundial

En los últimos años, ha surgido la idea de si hace falta una “nueva Conferencia de Yalta” y es hoy uno de los debates más intensos y complejos de la geopolítica contemporánea.

Si bien el debate no es nuevo, porque viene desde el fin de la Guerra Fría, toma fuerza en 2026 a raíz de algunas inestabilidades regionales que no llegan a su fin.

En 1945, Yalta, en Crimea, reunió a Churchill, Roosevelt y Stalin para rediseñar el mapa del mundo tras la Segunda Guerra Mundial y definir las “esferas de influencia”.

Precisamente, la guerra en Ucrania y los reiterados fracasos para encontrar una solución, los desaciertos de Europa en materia de seguridad militar colectiva, el distanciamiento de Estados Unidos respecto de sus aliados europeos y el ascenso de China como potencia competitiva han profundizado las tensiones internacionales. Lejos de consolidar un mundo multipolar, estos factores contribuyen a fragmentarlo aún más, como demuestra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Yalta, con aquel acuerdo, los tres grandes del momento –Churchill, Stalin y Roosevelt– decidieron inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial crear zonas de influencia y líneas rojas que empezaron a surgir conforme el fascismo y el nazismo desaparecían. Esa arquitectura de política internacional no estuvo desprovista de guerras interminables que sumieron a las potencias reinantes en un marasmo en el orbe.

Ochenta años después surge la idea –ante el (des)orden internacional imperante– sobre un pacto de este tipo y se debate si es o no viable, necesario y ético.

Como en toda decisión trascendental que afectaría a cientos de millones de personas, siempre habrá argumentos a favor y en contra. Y esta preocupación se debe a que a los nuevos tres grandes de la política internacional –Putin, Xi y Trump– les asisten diferencias extremadamente profundas a las acaecidas después de la Segunda Guerra Mundial.

Los tres grandes del pasado tenían un enemigo común. Los tres grandes de hoy tienen demasiadas diferencias entre sí sobre cómo debería ser el sistema internacional.

Necesidad de estabilidad

Quienes defienden la urgencia de un nuevo gran diálogo mundial reconocen que las instituciones internacionales nacidas en el siglo pasado –entre ellas, la ONU– ya no reflejan la realidad del poder actual.

La reforma de la ONU que surgió con el fin de la Guerra Fría fue tímida y se quedó limitada en su efectividad. La idea es evitar una gran guerra ante la escalada de tensión entre potencias nucleares, y un pacto formal podría establecer “líneas rojas” claras que eviten un conflicto directo.

Un nuevo Yalta no significa volver a la Guerra Fría, pues sería un instrumento readecuado a la realidad del mundo. La multipolaridad de China y Rusia se superpone con la unipolaridad de Estados Unidos. Los dos primeros buscan su reconocimiento y el segundo, su inmanencia.

Muchos países tienen un mal recuerdo de Yalta porque las superpotencias decidieron su destino sin su consentimiento. Un “nuevo Yalta” podría implicar que las grandes potencias decidan sobre soberanías ajenas; por ejemplo, el futuro de Ucrania o Taiwán, u otros países en disputa como Irán y Venezuela, a partir de sus recursos estratégicos.

Este es un enfoque que requiere el planeta para sentar a los nuevos gigantes en la mesa y establecer reglas de respeto. Desde los conflictos crónicos hasta posibles o potenciales nuevos, permitiría abordarlos de manera expedita en Europa del Este, el Indo-Pacífico y Oriente Medio, tres zonas muy inestables.

¿Sistema internacional de Shenzhen?

A diferencia de 1945, donde los aliados compartían el objetivo común para derrotar al fascismo, hoy existe una fractura ideológica profunda entre las democracias liberales y los regímenes autocráticos y sobre lo que se entiende como orden.

En 1945 bastaron tres líderes. Hoy, potencias medias como India, Brasil, Turquía, la Unión Europea y otras potencias regionales que han ido teniendo fuerza no aceptarían un nuevo mapa diseñado únicamente por Washington, Pekín y Moscú.

La gran reunión prevista a puerta cerrada en Shenzhen sugiere, para muchos, una “repartición del mundo”. La mayoría de los países sugieren que lo que realmente hace falta es una “actualización de la gobernanza global”, una reforma profunda del Consejo de Seguridad de la ONU, y canales de comunicación de crisis más sólidos y expeditos entre Washington, Pekín y Moscú, salvaguardando siempre el derecho de las naciones más pequeñas a decidir su propio destino. El concepto de esferas de influencia significa sometimiento.

La expectativa de un encuentro trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin no viene de la nada. Es una dinámica preexistente a través de una secuencia de contactos presidenciales, señales públicas y maniobras diplomáticas exploratorias entre Pekín, Moscú y Washington para la fijación de los límites de sus competencias e intereses geopolíticos adversos. La posibilidad de que ello derive en un rediseño estratégico ha alimentado la idea de un nuevo “Sistema Internacional de Shenzhen”.

Las cancillerías europeas se encuentran en una posición incómoda frente a las tres grandes potencias. Les preocupa quedar al margen de eventuales negociaciones entre Washington, Moscú y Pekín para resolver la guerra en Ucrania. Un acuerdo de ese tipo podría implicar una redefinición de fronteras contraria a los intereses de los países europeos y de la propia Ucrania. Tal escenario evoca los fantasmas de la Conferencia de Yalta, cuando las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron el nuevo orden europeo.

Sin embargo, el escenario internacional actual es mucho más complejo. El peso de los países del sur global y el surgimiento de nuevas potencias tecnológicas y económicas dificultan un reparto del poder tan cerrado como el que caracterizó a Yalta.

En este contexto también cobra relevancia la elección del próximo/a secretario/a general de la ONU. Quien asuma el cargo no debería limitarse a ocupar el puesto durante cinco años y repetir las fórmulas de siempre. Tendrá ante sí el desafío de impulsar cambios profundos y efectivos que permitan fortalecer la organización y responder a las nuevas realidades internacionales.

abarriosoviedo@gmail.com

Antonio Barrios Oviedo es especialista en política internacional.