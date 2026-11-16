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El fantasma de Yalta vuelve a recorrer la geopolítica mundial

La posibilidad de acuerdos entre las grandes potencias sobre Ucrania despierta inquietud en Europa, que teme quedar relegada. El ascenso de nuevos actores internacionales y la crisis del multilateralismo plantean un desafío para el futuro de la ONU

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, gobernantes de China, Estados Unidos y Rusia en 2026
El orden mundial ya no cabe en una mesa de tres. En la imagen, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, gobernantes de China, Estados Unidos y Rusia en 2026. Imagen con fines ilustrativos generada con IA
Antonio Barrios Oviedo