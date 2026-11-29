Estoy al pie de la escalera principal de la Royal School of Mines, en Londres, donde hice mi doctorado en Geología. Necesito llegar a mi oficina, en el tercer piso. Frente a mí se alza una escalinata amplia y solemne. Apoyo la mano en el pasamanos, siempre tan frío, y empiezo a subir.

Al terminar ese primer tramo, la escalera siguiente no continúa donde debería. Creo recordar que sale de algún pasillo. Doblo una esquina y encuentro otra escalera, más estrecha. Después vienen corredores, pasadizos y hasta andamios. Pierdo la noción de dónde estoy.

Me cruzo con unos compañeros y conversamos. Alguien propone un café; otro sugiere jugar cartas. Escuchamos música, nos reímos. Decidimos salir a caminar por South Kensington y planeamos un pícnic en Hyde Park, aprovechando que extrañamente no llueve. Pero un amigo me hace unas preguntas que me recuerdan que tengo algo pendiente.

–¿Pero vos todavía seguís aquí? ¿No habías terminado el doctorado?

Explico que me falta la tesis. O quizá un trabajo o algún requisito que no consigo definir. Sé que estoy atrasada, aunque ignoro qué debo entregar.

Retomo la búsqueda de mi oficina. En un pasillo aparecen mis profesores. Uno me habla, entusiasmado, de sus cálculos sobre la puntualidad de los trenes, con promedios y desviaciones estándar incluidos. Otro me reprocha que llegué cinco minutos tarde a nuestra reunión: hay costumbres, me recuerda, que nunca voy a corregir. Prometo mejorar, como siempre, y sigo buscando el camino.

Entonces, me despierto.

Hace años que tengo este sueño recurrente. Se ha repetido muchas veces, con pequeñas variaciones. Cambian los encuentros y los obstáculos, pero siempre tengo veintitantos años y algo pendiente de mis estudios.

Lo absurdo es que terminé mi doctorado en el año 2000. Tengo un cartoncillo con mi nombre, sellos y firmas oficiales que lo demuestra. Aun así, hubo mañanas en que me desperté convencida de que todavía no me había graduado. Por fortuna, mi subconsciente no puede anular títulos universitarios.

Freud habría encontrado material de sobra en estas odiseas nocturnas. Yo, sin necesidad de un diván, caigo en cuenta de que ni siquiera cuando descanso consigo olvidarme de mis obligaciones. ¡Qué tirada! Hasta dormida, tengo una lista de pendientes.

Al soñar, el cerebro tiene una curiosa manera de mezclar las preocupaciones del presente con los recuerdos del pasado. El mío parece haber encontrado en aquellos pasillos londinenses un escenario que le gusta y no ha visto necesidad de cambiarlo.

Por otra parte, con el tiempo he descubierto que, al recordar el sueño, no me preocupa el trabajo inconcluso. Recuerdo el café, la música, las bromas, las caminatas. Todo aquello que, mientras sueño, me aleja de mis obligaciones.

Me gusta pensar que sé disfrutar la vida. Tengo dos hijas adolescentes que me contagian su curiosidad por el mundo. Una media naranja que encaja a la perfección. Viajo, recibo amigos en casa, escribo de vez en cuando, voy al cine. Incluso he decidido trabajar menos horas, pero no para quedarme sin hacer nada: quiero escribir todavía un poco más, ir al gimnasio, cuidar el jardín y seguir encontrando cosas que me entusiasmen.

Mientras escribo esto, me descubro haciendo un inventario. Como si más fuera necesariamente mejor. Tal vez ahí esté la clave: incluso el disfrute parece necesitar una lista de cosas por hacer.

He regresado varias veces a Londres desde que terminé mis estudios, pero nunca he querido volver a la Royal School of Mines. Podría entrar, subir la escalera principal y resolver el misterio de una vez por todas. A lo mejor, basta con doblar a la derecha. O tomar el ascensor. Tres minutos para poner fin a décadas de extravíos.

Pero no quiero comprobarlo. Me gusta conservar esa incógnita y, con ella, algo del edificio que conocí y de la persona que fui en ese lugar. Por ahora, seguiré perdiéndome mientras duermo, tomando café con viejos amigos y llegando tarde a reuniones que dejaron de existir hace décadas. El tercer piso puede esperar.

emma.tristan@icloud.com

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.