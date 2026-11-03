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El calor les pasa una cara factura a las empresas

La respuesta empresarial debería comenzar con registros de temperatura y humedad en lugares de trabajo, vinculados a turnos, producción y ausencias

Empleado de oficina en ambiente muy caluroso. Efectos del calor en la productividad laboral. Hombre en silla de oficina se hace viento con hoja de papel
Reconocer el calor en presupuestos, contratos y planificación permitirá decidir mejor dónde invertir. Foto: Shutterstock
Juan Alberto Díaz Mondaca

Las empresas deberían incorporar el calor a su planificación de producción. Mantener el mismo rendimiento esperado durante una jornada más calurosa puede llevar a subestimar tiempos, errores y ausencias. Esa diferencia afecta costos y cumplimiento de contratos, además de las condiciones en que trabajan las personas.

El informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre América Latina y el Caribe en 2025, publicado en mayo de 2026, describe episodios de calor sin precedentes y efectos sobre sistemas agroalimentarios. El diagnóstico regional invita a revisar exposición por actividad y territorio. Una temperatura promedio nacional no representa lo que ocurre dentro de un taller o durante una faena al aire libre.

La investigación de Somanathan y sus coautores, publicada en Journal of Political Economy, estudió manufacturas en India. Encontró menor productividad y mayor ausentismo durante días calurosos; en su panel nacional, la producción anual de las plantas disminuye alrededor de 2% por cada grado Celsius adicional. Es una estimación para ese contexto, no un coeficiente que pueda aplicarse automáticamente a Costa Rica.