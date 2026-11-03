El calor les pasa una cara factura a las empresas

Las empresas deberían incorporar el calor a su planificación de producción. Mantener el mismo rendimiento esperado durante una jornada más calurosa puede llevar a subestimar tiempos, errores y ausencias. Esa diferencia afecta costos y cumplimiento de contratos, además de las condiciones en que trabajan las personas.

El informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre América Latina y el Caribe en 2025, publicado en mayo de 2026, describe episodios de calor sin precedentes y efectos sobre sistemas agroalimentarios. El diagnóstico regional invita a revisar exposición por actividad y territorio. Una temperatura promedio nacional no representa lo que ocurre dentro de un taller o durante una faena al aire libre.

La investigación de Somanathan y sus coautores, publicada en Journal of Political Economy, estudió manufacturas en India. Encontró menor productividad y mayor ausentismo durante días calurosos; en su panel nacional, la producción anual de las plantas disminuye alrededor de 2% por cada grado Celsius adicional. Es una estimación para ese contexto, no un coeficiente que pueda aplicarse automáticamente a Costa Rica.

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