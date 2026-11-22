Tras las imágenes que circularon del traslado de reos al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), mucho se ha discutido sobre el trato recibido. Sin embargo, no pongo en duda de que, aun tratándose de criminales de alto perfil, Costa Rica mantiene su esencia de no transgredir los derechos humanos fundamentales de toda persona.

Lo que realmente me impactó, y lo que me lleva a esta reflexión, fue ver la cantidad y el perfil de los criminales que ya se encuentran en ese centro.

Una realidad que creíamos ajena

Siempre consideramos que Costa Rica estaba lejos del tipo de criminalidad que ha golpeado a otros países de la región: las pandillas centroamericanas o los carteles mexicanos de los que tanto hemos escuchado. Teníamos casos de alto perfil, sí, pero aislados.

Esa percepción ha ido cambiando para mal con la multitud de noticias de crímenes que cada vez se acercan más a nuestras esferas sociales, a nuestra cotidianidad y a nuestros seres queridos, en lugares donde nunca imaginamos que tuvieran alcance.

“Se matan entre ellos”, es lo que escuchamos de nuestras autoridades. El problema es que, como quedó en evidencia, “esos que se matan” son cada vez más, más organizados, más armados y con más recursos, y están penetrando círculos sociales que creíamos protegidos.

Lo que no habíamos querido ver

Las imágenes reflejaron lo que muchos costarricenses no habíamos querido ver: estábamos perdiendo nuestro país día a día. Era cuestión de tiempo para quedar cada vez más encerrados en nuestra burbuja, renunciando a actividades que antes dábamos por sentadas.

Si ya parecía impensable que nuestros hijos tuvieran la vida libre que muchos tuvimos, salir de la casa a cualquier hora, ir a un parque o andar en bicicleta, el panorama que se vislumbra es aún más grave: no poder circular a ciertas horas, evitar ciertas rutas por temor o vivir como en otros países donde a profesionales y empresarios se les cobra un “peaje” por el simple hecho de existir.

Lo que más me impactó no fue concluir que estábamos cerca de un camino sin salida, sino pensar que quizá ya estábamos ahí y no nos habíamos dado cuenta.

Hora de ordenar la casa

Costa Rica atraviesa una etapa compleja en lo social, lo económico y lo migratorio, ligada a un clima de incertidumbre jurídica e inseguridad, alimentado por el crecimiento de la criminalidad y por casos de corrupción en puestos clave.

Para construir un mejor futuro, hay que ordenar la casa, empezando por el sector que más daño le hace al país: el narcotráfico y el crimen organizado. Sus efectos han golpeado la imagen de un país soberano, pacífico y sin ejército, al punto de que nuestro “pura vida” se ha desvirtuado a ojos de muchos extranjeros.

Seguridad con legalidad

La libertad de una persona termina donde empieza la de los demás. Quien extorsiona, asesina o vive del crimen ha invadido la libertad y la vida de otros, y su encierro es consecuencia directa de esa conducta.

El Estado tiene el deber constitucional de mantener el orden y proteger a la ciudadanía (artículo 140, inciso 6, de la Constitución Política). Frente a quienes están bajo su custodia, existe una relación de sujeción especial que admite restricciones legítimas en apariencia, vestimenta, comunicación y movimiento. Medidas de higiene, identificación y disciplina, aplicadas con salvaguardas, no constituyen trato degradante.

El fin resocializador de la pena (artículo 51 del Código Penal) no se opone a estas medidas; las necesita. Ninguna rehabilitación es posible donde mandan los cabecillas y desde donde se siguen coordinando extorsiones, estafas y homicidios. El orden es condición previa de la reinserción.

Espero que las autoridades, los políticos y todas las instancias del sistema judicial se alineen para que el Cacco sea realmente lo que pretende ser: una herramienta para sacar de circulación, sin chineos ni alcahueterías, a criminales de alto perfil demostrado.

Y que eso permita una verdadera reinserción de quienes, por distintas causas, terminan en un centro penitenciario, pero pueden rehacer sus vidas como merecen, sin convivir con criminales que terminan siendo reclutadores de personas en situación de riesgo.

Lejos de vanagloriar el modelo de El Salvador o a su presidente, no podemos ser tan mezquinos de desaprovechar elementos que le han funcionado a otro país solo por no compartir filosofías políticas con su mandatario.

Costa Rica necesitaba un cambio. Este es, al menos, un paso para enviar un mensaje claro, dentro y fuera del país: Costa Rica retoma el control, y el crimen organizado ya no nos tiene a su merced.

La dignidad humana se respeta. También la de las víctimas y la de los costarricenses que hoy viven con miedo.

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José Roberto Ramírez Solís es abogado.