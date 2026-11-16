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El autoritarismo también se disfraza de democracia

Que Costa Rica no llegue a ser la tercera dictadura de Centroamérica, en abierta contradicción con nuestra idiosincrasia y nuestra historia patria

Bandera de Costa Rica requebrajada, en destrucción, rompiéndose, quebrándose en partes
En democracia, nuestro pueblo ha valorado vivir en paz, libertad y concordia, respetando la dignidad humana. Pero algo se está quebrando. Shutterstock
Marvin Herrera Araya