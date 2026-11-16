El autoritarismo también se disfraza de democracia

Nuestra Constitución Política, en su artículo 1, establece: “Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

Los costarricenses hemos apostado históricamente –y lo seguimos haciendo– por el funcionamiento y la división de los tres poderes de la República: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Cada uno tiene sus propias competencias constitucionales y debe actuar bajo criterios de mutuo respeto y control, con el propósito de construir puentes de bienestar y desarrollo humano para todos. Sin embargo, estos principios han sido infravalorados por el anterior y el actual gobierno.

Los tres poderes independientes son pilares de una república democrática y constituyen una garantía para contener el autoritarismo, los abusos y la concentración del poder en gobernantes con ambiciones autoritarias y dictatoriales.

Los costarricenses siempre hemos preferido vivir en democracia, tanto como forma de gobierno como de vida colectiva. Nos hemos enorgullecido de ser una democracia plena, reconocida internacionalmente por su estabilidad, sus elecciones libres y periódicas, la alternancia en el ejercicio del poder, el pluralismo político y social, la presencia activa de la oposición, el imperio de la ley, la observancia de los derechos humanos y la confianza en el TSE. ¿Para qué cambiarla?

Nuestra democracia representativa ha adquirido rasgos de democracia participativa –¡enhorabuena!– gracias a que la sociedad civil está organizada en asociaciones y cuerpos intermedios, situados entre el pueblo y el Gobierno. Así, los costarricenses no solo concurrimos periódicamente a los procesos electorales, sino que también participamos, mediante nuestras organizaciones, en la gobernabilidad del país, coadyuvando a la labor de los gobernantes o ejerciendo control sobre ellos.

Esta es una esencia de la democracia que ignoran quienes, aprovechándose de los propios procesos democráticos, actúan de manera autocrática. Es el preludio de una dictadura.

En Costa Rica, nuestras sociedades y cuerpos intermedios –cámaras, sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, asociaciones y otros– no tendrían espacios de acción en gobiernos autocráticos o dictatoriales, pues el poder absoluto y la participación popular organizada son incompatibles.

En democracia, nuestro pueblo ha valorado vivir en paz, libertad y concordia, respetando la dignidad humana. También ha defendido la propiedad privada y la diversidad de opiniones. Ha atesorado la solidaridad, la justicia social y una economía con rostro humano, factores primordiales del bien común, tutelado por el Estado democrático y social de derecho.

Asimismo, ha defendido el principio de que nadie esté por encima de la ley. Ha preferido la transparencia, la honorabilidad, la ecuanimidad y la ética en las autoridades, en lugar de la prepotencia, los insultos, las mentiras y las confrontaciones.

También ha considerado que nuestros problemas deben resolverse en el marco de las imprescindibles reglas de la democracia: el diálogo, los debates, los acuerdos y el respeto a las decisiones de los tribunales y de la mayoría, sin anular la voz de las minorías. ¿Por qué renunciar a estos privilegios y derechos?

En contraste con la democracia, existen regímenes autoritarios y dictatoriales en los que se pierden, paulatina y radicalmente, los valores y derechos propios de la vida democrática. Esto ocurre porque la voluntad de quien gobierna no coincide con la de los gobernados (Hans Kelsen): la del autócrata se convierte en ley suprema.

Este gobierna con poder absoluto e ilimitado, sin controles ni fiscalización, sin obligación de rendir cuentas y sin estar sujeto a restricciones legales ni a mecanismos de control popular. Así, puede pretender “gobernar a sus anchas”. En Costa Rica hemos visto suficientes señales de esa dirección autocrática.

El autócrata siempre buscará, desde el Ejecutivo, la forma de garantizarse la continuidad en el poder. Para ello, procurará controlar el Legislativo y el Judicial –poderes que se ha propuesto “tomar”–, así como las instituciones y los órganos de gobierno. También intentará eliminar las libertades de prensa, información y opinión; desprestigiar a los medios de comunicación, periodistas y adversarios; manejar los presupuestos y aplicar recortes a su voluntad, y presentar proyectos de ley para eliminar los pesos y contrapesos democráticos.

Lo más grave es la desobediencia de las resoluciones de la Sala Constitucional, tanto por parte de la fracción oficialista como del propio Consejo de Gobierno. ¿Cómo quedarse callados ante estas formas de violentar nuestra Constitución Política, que juraron observar y defender? (artículo 194 de la Constitución Política).

De esta manera, consolidan el poder absoluto, al margen de la razón, la verdad, la ética, la justicia, la honestidad y la transparencia.

Que Costa Rica no llegue a ser la tercera dictadura de Centroamérica, en abierta contradicción con nuestra idiosincrasia y nuestra historia patria.

herreramarvin39@gmail.com

Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.