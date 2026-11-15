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¿Una llamada? ¡Qué falta de consideración!

Los más jóvenes oyen el timbre de su teléfono y miran con horror la pantalla para ver cuál ser de cuál inframundo osa interrumpir su perpetua virtualidad

Joven con expresión de extrañeza o incomodidad, hablando or celular
¿Cuántas llamadas dice su dispositivo que ha realizado, o recibido, en los últimos 30 días? Si tiene 30 años o menos, es muy probable que la respuesta sea un número muy bajo o, quizá, cero. Shutterstock
Íñigo Lejarza