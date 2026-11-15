¿Una llamada? ¡Qué falta de consideración!

La inmensa mayoría de quienes estén iniciando la lectura de esta nota cuentan con un teléfono inteligente cerca suyo. Aún más: alguno habrá que la esté leyendo en uno de esos dispositivos. Pero déjeme preguntarle algo: si activa la aplicación “Teléfono”, ¿cuántas llamadas dice su dispositivo que ha realizado, o recibido, en los últimos 30 días? Si tiene 30 años o menos, es muy probable que la respuesta sea un número que puede contarse con los dedos de las manos, e incluso que sea cero. Esto ilustraría uno de los cambios más radicales en la historia de la comunicación humana, producido en un lapso menor a dos generaciones.

Durante milenios, la comunicación humana fue sincrónica: requería no solo la coincidencia de las personas en un momento del tiempo, sino también en el espacio. No había forma de comunicarse que no pasara por conversar con otro individuo cara a cara, lo que dificultaba enormemente muchas actividades. No es de extrañar que a los aqueos les tomara 10 años entrar en Troya.

Si bien la aparición de la escritura superó parcialmente esta limitación, la comunicación asíncrona seguía sometida a las limitaciones de los medios de transporte. Adiestrar palomas mensajeras no estaba al alcance de todos. Y así, no fuimos capaces de desplazarnos a una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora (km/h) sino hasta principios del siglo XIX. Algo que la muy moderna expresión snail mail (correo caracol) recoge a la perfección. Lo único notorio en ese periodo fue el hecho de que la invención de la imprenta lograba extender la asincronía a generaciones enteras.

La aceleración de los desplazamientos coincide también con la primera ruptura tecnológica de la asincronía en las comunicaciones: el telégrafo permitió, por primera vez, que la emisión de un mensaje y su recepción fueran casi simultáneas. Pero la exigencia de una infraestructura costosa y del conocimiento requerido para codificar y decodificar mensajes hacían que esta tecnología fuera incapaz de ser masificada.

Pero, muy poco después, aparece el teléfono, que logra materializar la aspiración de una comunicación sincrónica: no solo no requiere la coincidencia física de quienes se comunican en un mismo lugar, sino que hace que la distancia entre individuos pueda ser de miles de kilómetros. El inmenso valor de esta tecnología fue percibido inmediatamente, y no había finalizado el siglo cuando ya se estaban instalando teléfonos en los hogares, esos mismos que, en sus diferentes encarnaciones (operadora, marcado automático, de disco, de botón, con contestadora…) conocerán los lectores más veteranos.

Del enorme valor asignado a esta tecnología dan debida cuenta la existencia de locutorios y de cabinas telefónicas públicas, anticipando la necesidad de hacerla ubicua, lo que no se materializaría sino hasta fines del siglo pasado, con la difusión de la comunicación celular y el teléfono móvil, que se harían universales en menos de tres décadas.

A tal punto que su ubicuidad y utilidad convirtieron el teléfono en el dispositivo por excelencia para realizar el salto más reciente: dotarlo de capacidad de procesamiento, de una pantalla y vincularlo a Internet, de forma tal que cualquier función capaz de ser ejecutada mediante software (en forma local o remota), podría ejecutarse en este teléfono, ahora “inteligente”.

Pero, curiosamente, este brinco parece haber atentado contra la idea original del invento, pues la conversación verbal remota pero sincrónica viene siendo reemplazada por la mensajería instantánea asíncrona; la conversación natural por alguna modalidad de lenguaje escrito y el voz a voz por el ícono, el perfil o el avatar, y, cada vez más, la telefonía por alguna versión que corre sobre los protocolos de Internet (ocasional llamada de voz o reunión virtual con imagen incluida).

Esta transición aún está en marcha, pues en un mismo espacio conviven los más viejos (al realizar una llamada, dejan que el teléfono timbre hasta el cansancio, como si llamaran al teléfono fijo de una casa cuyos moradores podrían estar todos en el patio y no oír el timbre), pasando por los maduros sazón (envían un mensaje para preguntar si pueden llamar, como si no fuera a registrarse el intento de llamada o como si al destinatario le fuera a explotar el artefacto) y hasta los más jóvenes (que oyen el timbre de su teléfono y miran con horror la pantalla, para ver cuál ser de cuál inframundo osa interrumpir su perpetua virtualidad).

De todos los elementos involucrados en esta radical transformación de la comunicación, quizá el más disruptivo sea la pantalla, de la cual solo teníamos dos referentes previos: la del cine, escenario perfecto de la ficción más vívida, y la de la televisión, portarretrato de exhibición de los seres humanos más bellos e inteligentes.

La del teléfono combina ahora la exposición de la narrativa personal (no por más vívida, menos ficticia) con la actuación (de aquello que se supone se espera de nosotros, aunque nadie lo espere en realidad). ¿Y la comunicación? Bien, gracias.

inigolejarza@pm.me

Íñigo Lejarza es bachiller en Psicología y máster en Administración de Empresas. Ha dedicado su carrera al análisis de datos y la investigación de mercados, especialmente en medios de comunicación y publicidad.