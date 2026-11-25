El aumento de las incapacidades por problemas de salud mental en Costa Rica obliga a cuestionar una cultura laboral que ha normalizado el agotamiento, la sobreexigencia y el sacrificio personal.

Hay un cansancio que no desaparece después de una noche de sueño. Es el cansancio de quienes comienzan el día pensando en las responsabilidades pendientes, de quienes revisan mensajes de trabajo durante sus horas de descanso y sienten que, por más esfuerzo que hagan, nunca es suficiente.

Es un agotamiento que muchas veces se disfraza de compromiso, responsabilidad o vocación, pero que, silenciosamente, puede deteriorar nuestra salud física, mental y espiritual.

Durante décadas, hemos construido una cultura laboral que admira a quienes siempre están disponibles. Trabajar hasta tarde se interpreta como una muestra de dedicación; renunciar al descanso se interpreta como una señal de responsabilidad y fortaleza, mientras que reconocer el agotamiento es visto como una debilidad.

¿Pero en qué momento comenzamos a confundir el compromiso con el sacrificio de nuestra propia salud?

La salud mental de las personas trabajadoras constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. No se trata solo de prevenir trastornos como la ansiedad o la depresión, sino de reconocer que las condiciones en las que trabajamos influyen directamente en nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones personales y en nuestra capacidad de desarrollarnos plenamente.

Una realidad que las cifras ya no permiten ignorar

En Costa Rica, las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran un crecimiento significativo de las incapacidades asociadas a los problemas de salud mental.

Según datos de la institución divulgados en abril de 2026, durante 2025 se emitieron 136.236 boletas de incapacidad por diagnósticos de salud mental, frente a las 56.065 registradas en 2020. Esto representa un incremento aproximado del 143% en tan solo cinco años.

El número de días de incapacidad por esa causa también aumentó considerablemente. Mientras en 2020 se contabilizaron alrededor de 540.000 días, en 2025 la cifra superó el millón.

El panorama resulta igualmente preocupante al observar los diagnósticos relacionados con el estrés. De acuerdo con información de la CCSS publicada por La Nación en marzo de 2026, durante 2025 se otorgaron 4.083 incapacidades por reacción al estrés agudo. Ese mismo año se registraron 4.038 incapacidades relacionadas con el síndrome de desgaste ocupacional o burnout.

Estas cifras deben interpretarse cuidadosamente: no todas las incapacidades por salud mental tienen su origen en el trabajo. Sin embargo, reflejan la magnitud de una realidad que no podemos ignorar.

Detrás de cada incapacidad hay una historia, una persona que sufre, una familia que también puede verse afectada y una sociedad que debe preguntarse si está haciendo lo suficiente para proteger el bienestar emocional de quienes trabajan.

El agotamiento que aprendimos a normalizar

El trabajo ocupa un lugar central en nuestra identidad. Con frecuencia, una de las primeras preguntas que hacemos al conocer a alguien es a qué se dedica. Su ocupación termina convirtiéndose en una forma de definir quién es, cuánto aporta y, lamentablemente, en ocasiones, cuánto valemos.

Nos acostumbramos a posponer vacaciones, responder llamadas durante el tiempo familiar, trabajar mientras estamos enfermos y hasta sentir culpa cuando necesitamos un descanso.

La tecnología, pese a sus enormes beneficios, también ha contribuido a desdibujar las fronteras entre la jornada laboral y la vida personal. Los correos electrónicos, los mensajes y las reuniones fuera de horario pueden convertir nuestros espacios de descanso en una extensión permanente del trabajo.

Ciertamente, existen circunstancias excepcionales que requieren esfuerzos extraordinarios. El problema surge cuando lo excepcional se convierte en habitual.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome de desgaste ocupacional, conocido como burnout, como un fenómeno asociado al estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado satisfactoriamente. Se caracteriza por agotamiento, distanciamiento mental respecto del trabajo y disminución de la eficacia profesional.

Este desgaste puede afectar a cualquier persona; sin embargo, quienes trabajan en educación, salud, atención al público y otras actividades vinculadas con el cuidado de terceros enfrentan demandas emocionales particulares, pues muchas veces deben acompañar las dificultades de otras personas mientras postergan las suyas propias.

La vocación de servicio, por valiosa que sea, no debe convertirse en una obligación de sacrificio permanente. Somos mucho más que trabajadores.

El ser humano no puede reducirse a su capacidad de producir, cumplir metas o generar resultados. Somos seres integrales, con necesidades físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales.

El estrés prolongado puede alterar nuestro sueño, favorecer problemas cardiovasculares, generar dolores musculares, afectar nuestra concentración y deteriorar nuestras relaciones personales. También puede privarnos de la serenidad, del sentido de propósito, de la esperanza y de la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas de la vida.

Necesitamos tiempo para compartir con nuestros seres queridos, hacer ejercicio, descansar, cultivar amistades, reflexionar, disfrutar de la naturaleza y, para quienes profesamos una fe, fortalecer nuestra relación con Dios.

Estas dimensiones de la vida no son actividades residuales a las que debemos dedicar el tiempo que nos sobra después de trabajar. Son parte esencial de nuestra existencia y de nuestro bienestar.

De poco sirve alcanzar grandes éxitos profesionales si, en el camino, deterioramos nuestra salud, debilitamos nuestras relaciones familiares o perdemos la capacidad de disfrutar aquello que tanto esfuerzo nos ha costado construir.

La responsabilidad de quienes ejercemos el liderazgo

En los últimos años, se ha hablado mucho del autocuidado. Se recomienda dormir mejor, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio y aprender a gestionar el estrés. Todas estas acciones son importantes, pero resultan insuficientes cuando una persona enfrenta jornadas excesivas, ambientes hostiles, inseguridad laboral o responsabilidades que superan sus posibilidades reales.

No podemos pedirle a alguien que aprenda a manejar su estrés mientras mantenemos intactas las condiciones que lo generan.

Quienes tenemos responsabilidades de dirección debemos preguntarnos cuánto contribuyen nuestras propias decisiones, exigencias y estilos de liderazgo al bienestar o al deterioro de la salud de nuestros colaboradores. Debemos aprender a distinguir entre compromiso y disponibilidad permanente, entre exigencia y sobreexigencia, entre liderazgo y presión desmedida.

Una organización saludable requiere planificación, cargas de trabajo razonables, prevención del acoso, respeto por los tiempos de descanso y espacios seguros para expresar preocupaciones y buscar ayuda.

El liderazgo no consiste únicamente en alcanzar resultados. También consiste en crear las condiciones para que esos resultados puedan alcanzarse de manera sostenible, sin comprometer la dignidad ni la salud de las personas.

El peso invisible de las responsabilidades

Para muchas personas, la jornada no termina cuando salen de la oficina, la escuela, el comercio o la fábrica. Al regresar a casa, comienza otra serie de responsabilidades: el cuidado de los niños, de las personas adultas mayores, de familiares enfermos y de tareas domésticas pendientes.

Esta doble carga afecta especialmente a las mujeres, sobre quienes continúa recayendo una parte desproporcionada del trabajo no remunerado.

A ello se suman las preocupaciones económicas, las largas horas de desplazamiento, la incertidumbre laboral y las dificultades para conciliar la vida personal con las obligaciones profesionales.

Por eso, promover la salud integral también exige reconocer las desigualdades sociales y comprender que no todas las personas disponen de las mismas oportunidades, recursos o redes de apoyo para cuidarse.

La exigencia no riñe con el bienestar

Defender la salud integral de las personas trabajadoras no significa renunciar a la exigencia, la disciplina, la responsabilidad ni la excelencia.

Las organizaciones tienen el legítimo deber de ser eficientes, productivas y responsables en el cumplimiento de sus objetivos. Las personas trabajadoras, por su parte, tienen el deber de desempeñar sus funciones con compromiso, profesionalismo y responsabilidad absoluta. Pero nada de ello exige convertir el agotamiento en una virtud.

La productividad y el bienestar no son objetivos antagónicos. Una persona que cuenta con condiciones adecuadas de trabajo, descanso y estabilidad emocional está en mejores condiciones de desarrollar su potencial y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Una conversación que debemos transformar

Uno de los obstáculos más importantes para atender los problemas de salud mental continúa siendo el estigma. Todavía muchas personas temen hablar de ansiedad, depresión o agotamiento por miedo a ser consideradas débiles o poco comprometidas e incapaces de desempeñar sus funciones. Ese silencio puede retrasar la búsqueda de ayuda y profundizar el sufrimiento.

Necesitamos construir una cultura en la que pedir ayuda sea entendido como una conducta saludable. Una cultura donde escuchar sin juzgar tenga tanto valor como alcanzar resultados, y donde haya espacio para reconocer los límites personales sin que esto sea visto como falta de compromiso.

El valor del descanso, del tiempo compartido con nuestros seres queridos y de aquellas actividades que nos permiten disfrutar la vida más allá del trabajo, es fundamental. El desafío consiste en construir formas de trabajo compatibles con una vida digna y saludable.

La productividad y el bienestar no tienen por qué ser objetivos opuestos. Las personas tienen valor por sí mismas, independientemente de cuánto produzcan.

Como sociedad, necesitamos cuestionar la idea de que el éxito exige agotamiento y que el sacrificio permanente es una virtud. Trabajar es una dimensión importante de la vida, pero no puede terminar consumiéndola.

Reconocer nuestras necesidades, establecer límites y buscar apoyo son pasos importantes. Pero también lo es exigir espacios laborales donde el bienestar no sea una promesa, sino una realidad.

Darlo todo nunca debería significar quedarnos sin nada para nosotros mismos.

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Carlos Arias Alvarado es director ejecutivo de Jupema.