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Diputado Gonzalo Ramírez: Los rectores piden más, pero ¿qué están dispuestos a corregir?

Los estudiantes no pueden convertirse en el escudo político de las administraciones universitarias. Merecen rectores que defiendan sus oportunidades, no solo los presupuestos de las instituciones que dirigen

Sindicatos, estudiantes y universidades públicas protestan en el centro de San José por recortes presupuestarios en educación y otros servicios públicos.
"Los estudiantes deben ser la prioridad de las universidades, no el argumento al que se recurre cada vez que sus autoridades necesitan defender un presupuesto", sostiene el diputado oficialista Gonzalo Ramírez. (Foto ilustrativa de marcha del pasado 20 de octubre hacia la plaza de la Democracia). Jose Cordero
Gonzalo A. Ramírez Zamora