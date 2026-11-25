El país tiene una tarea inmediata: proteger la vida de las personas, recuperar la tranquilidad en las comunidades y detener a toda costa que el crimen organizado encuentre en la desigualdad, en la polarización y en la separación de acciones del Estado, una oportunidad para dañar el tejido social y la paz entre sus habitantes.

Costa Rica atraviesa una crisis de violencia que se visibiliza en las agresiones verbales, los discursos de odio y racistas en redes sociales, y las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. También en el asesinato de personas, incluyendo el femicidio.

Esta violencia afecta a toda la población de distintas maneras, pero con mayor gravedad cuando las víctimas son personas inocentes. Entre estas se encuentran niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, y víctimas colaterales, que nada tenían que ver con el hecho delictivo y fueron asesinadas porque en ese momento disfrutaban de los espacios públicos a los cuales tenemos derecho todas y todos.

Aquí no solo está en juego el derecho a la libertad individual de cada uno de nosotros, sino también la paz y la convivencia pacífica en Costa Rica. Los asesinatos no pueden verse como una estadística fría, sino que deben llamarnos a reflexionar sobre la Costa Rica en que vivimos y la que queremos.

Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos con todas las familias que han perdido a un ser querido a manos del crimen organizado.

La falta de inversión social para la creación de oportunidades en nuestras comunidades, y la incapacidad del Estado de generar política pública efectiva y eficaz para detener la criminalidad y resguardar a nuestras familias, figuran entre las razones de esta espiral de violencia.

El primer paso para reparar el daño causado es reconocer que hay un problema estructural de violencia que debemos detener. Lo segundo es la prevención como fortaleza para erradicar el delito. Significa actuar antes de que una persona sea reclutada por una organización criminal, antes de que una comunidad pierda sus espacios públicos y antes de que la violencia se normalice.

Para ello, desde las instituciones del Estado debemos dejar de lado las diferencias, redoblar esfuerzos y construir juntos la respuesta que necesita el país. Es urgente dialogar e implementar acciones conjuntas como respuesta articulada contra la criminalidad.

El avance acelerado de las estructuras del narcotráfico y la delincuencia organizada ha dejado de ser únicamente un desafío policial o un indicador de seguridad pública; se ha transformado en una profunda crisis social.

Costa Rica contabilizó 873 homicidios en 2025, entre los cuales se registraron 50 personas menores de edad fallecidas y 85 víctimas colaterales en total. Las víctimas más recientes fueron un niño de apenas 11 años en una comunidad en Cartago, completamente ajeno a la situación, y dos personas menores de edad en Puntarenas. En ese mismo 2025, se contabilizaron 39 femicidios. Las organizaciones delictivas con investigaciones finalizadas pasaron de 20 en 2020 a 48 en 2025.

Por otro lado, según el más reciente informe de Naciones Unidas, en 2025 el país registró 2,1 millones de mensajes de odio y discriminación en redes sociales, un 16% más que el año anterior. Estos datos demuestran que estamos lejos de recuperar la Costa Rica de respeto y paz de otrora.

Ante este panorama, debemos preguntarnos: ¿qué le conviene más al crimen organizado? Le conviene encontrar instituciones fragmentadas, comunidades desatendidas, personas sin educación de calidad y sin oportunidades. Le conviene la división, el temor, la indiferencia, la impunidad y la exclusión. Le es útil silenciar a quien denuncia en beneficio del interés público; en fin, le sirve crear y perpetuar caos y que las personas pierdan la confianza en la capacidad del Estado para protegerlas.

Estamos frente a momentos difíciles para Costa Rica. Por ello, la Defensoría de los Habitantes reitera la urgencia de fortalecer la inversión pública social en educación, seguridad pública y prevención del delito; dotar a los cuerpos policiales y de investigación judicial de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios que la magnitud del problema exige, y construir una política de Estado contra el crimen organizado que trascienda a cualquier gobierno de turno.

Es una oportunidad para demostrar que la democracia, la institucionalidad pública y la defensa de los derechos humanos pueden ofrecer respuestas firmes y eficaces frente a la criminalidad.

En un Estado de derecho es indispensable actuar de manera articulada, sin disputas, con voluntad política y una evaluación permanente de resultados, porque la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre todas y todos.

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Angie Cruickshank Lambert es defensora de los Habitantes de la República.