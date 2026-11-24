La vivienda es mucho más que una construcción. Es el espacio donde se desarrolla la vida familiar, se forman vínculos, crecen los hijos y se construyen oportunidades. Por eso, garantizar su acceso para quienes tienen menores posibilidades económicas constituye uno de los desafíos más importantes de cualquier política de desarrollo social.

Hace 40 años, Costa Rica tomó una decisión trascendental en esa dirección: crear el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), mediante la Ley 7052 de 1986. La apuesta fue desarrollar un modelo en el que el Estado, las entidades financieras y el sector privado trabajaran conjuntamente para facilitar el acceso a una vivienda digna a familias que, por sus propios medios, difícilmente podrían conseguirla.

Cuatro décadas después, los resultados permiten dimensionar el alcance de aquella decisión. Más de 450.000 familias han recibido una solución habitacional mediante el Bono Familiar de Vivienda, ya sea para adquirir, construir o mejorar sus hogares. Esta cifra representa cerca de una cuarta parte del parque habitacional del país. Detrás de ella, hay familias que encontraron estabilidad, comunidades que se desarrollaron y personas que pudieron mejorar sus condiciones de vida.

El impacto trasciende el ámbito familiar. La política de vivienda también ha sido un instrumento de dinamización económica. La construcción y reparación de estas soluciones ha generado demanda de materiales, transporte, servicios profesionales y mano de obra, con efectos sobre el comercio y las economías locales. Se estima que esta actividad ha representado cerca de 19 millones de metros cuadrados de construcción y más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos a lo largo de 40 años.

El principal aporte de esta política no puede medirse únicamente en viviendas financiadas, metros cuadrados o puestos de trabajo. Su valor está también en haber convertido la vivienda en una oportunidad más accesible para sectores de la población que históricamente enfrentaron barreras para obtenerla.

Sin embargo, los avances no deben ocultar la dimensión del reto. Costa Rica continúa enfrentando necesidades habitacionales importantes, mientras el envejecimiento de la población, los hogares unipersonales, los cambios en la estructura familiar y la migración plantean nuevas demandas.

A ello se suman el costo del suelo y de la construcción y los desafíos ambientales y territoriales. No basta con construir más viviendas: es necesario procurar que estén bien ubicadas, que sean seguras y sostenibles y que cuenten con acceso a transporte, empleo, educación, salud y servicios.

El gran desafío de los próximos 40 años será evolucionar de un modelo centrado principalmente en financiar viviendas hacia un sistema integral de soluciones habitacionales, sostenible, innovador y orientado a resultados y al bienestar de las personas.

Esto implica dirigir los recursos hacia las soluciones de mayor impacto, explorar nuevas fuentes de financiamiento y analizar alternativas como el alquiler y el alquiler con opción de compra. También supone impulsar proyectos verticales y de mayor densidad en zonas con infraestructura disponible, incorporar eficiencia energética, gestión responsable del agua, adaptación al cambio climático, y aprovechar la tecnología y los datos para mejorar la gestión, la transparencia y la atención de las familias.

Esta transformación requiere evaluar continuamente los resultados y fortalecer la coordinación entre el Estado y los actores privados. El Banhvi, junto con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, tiene una responsabilidad central en esa tarea de la mano con las entidades autorizadas, las empresas desarrolladoras y constructoras, y las demás instituciones vinculadas.

A 40 años de aquella decisión nacional, la reflexión más importante no es cuánto se ha hecho, sino cuánto falta por hacer y cómo hacerlo mejor. La experiencia demuestra que una política pública sostenida puede transformar realidades y ampliar oportunidades.

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Walter Muñoz Caravaca es gerente general a. i. del Banhvi.