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¿Cuántos niños más tienen que morir para que el Estado despierte?

La niñez no necesita más discursos de protección. Necesita que la protejamos

Manos de niños jugaNDO CON PLASTICINA
Julián, de 4 años, merecía crecer protegido, jugar, aprender y sentirse seguro. Hoy, estamos preguntándonos cómo fue posible que muriera en circunstancias tan dolorosas cuando previamente habían existido alertas sobre su situación.
Montserrat Ruiz Guevara