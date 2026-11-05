AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

Cuando Washington cambia, San José debe tomar nota

El gobierno costarricense tendrá que entender que Washington ya no es políticamente el mismo lugar que encontró al inicio de la administración Trump

WASHINGTON, D. C. – 2 de noviembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln el 2 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. A un día de que los estadounidenses acudan a las urnas en unas trascendentales elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump realiza un último esfuerzo para mantener el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Senado durante el resto de su segundo mandato.
Trump seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero tendrá que hacerlo con un Congreso que no está bajo su control. FINN GOMEZ
Ronny De Greef Acevedo

La derrota republicana en las elecciones legislativas estadounidenses debería llamar la atención del gobierno costarricense. No porque Donald Trump haya dejado de ser presidente, ni porque Estados Unidos vaya a modificar de un día para otro su relación con Costa Rica.

El asunto es otro: el gobierno de Laura Fernández ha encontrado en la administración Trump un referente político con el que comparte buena parte de su discurso. Y ese referente acaba de sufrir un revés electoral de considerable importancia.

Los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Trump seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero tendrá que hacerlo con un Congreso que no está bajo su control. No es poca cosa. Las investigaciones parlamentarias, el control presupuestario, las audiencias y la capacidad de bloquear iniciativas pueden convertir los próximos dos años en un periodo bastante más complicado para el presidente estadounidense.