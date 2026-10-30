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Cuando lo impensable se vuelve políticamente aceptable

El verdadero desafío consiste en distinguir entre reformar instituciones porque necesitan modernizarse y debilitarlas porque han dejado de resultar políticamente convenientes

Ventana a través de la cual entra la luz y se proyectan sombras
El rango de ideas socialmente aceptables es lo que se conoce como la ventana de Overton. Y, como toda ventana, no permanece inmóvil; se desplaza. Nutthapon Yookong
Elías Soley Gutiérrez

En la década de los 90, Joseph Overton desarrolló una teoría que hoy se estudia en facultades de ciencias políticas, comunicación y políticas públicas en todo el mundo. La idea es sencilla pero poderosa: los políticos rara vez proponen aquello que personalmente consideran correcto; suelen impulsar aquello que creen que la sociedad está dispuesta a aceptar. Ese rango de ideas socialmente aceptables es lo que se conoce como la ventana de Overton. Y, como toda ventana, no permanece inmóvil; se desplaza.

Ideas que ayer parecían impensables pueden convertirse, con el tiempo, en propuestas razonables y, finalmente, en políticas públicas. Del mismo modo, posiciones que durante décadas fueron parte del consenso pueden terminar siendo políticamente inviables. Costa Rica parece estar viviendo precisamente uno de esos momentos.

Durante buena parte de nuestra historia democrática existió un consenso relativamente estable sobre el funcionamiento del Estado, el papel de las instituciones, la relación entre los poderes públicos y el tono del debate político. Las diferencias eran importantes, pero se discutían dentro de ciertos límites compartidos. Hoy esos límites parecen haberse desplazado.