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Cuando la causa palestina se convierte en una bandera contra Israel

La diferencia entre el activismo propalestino y la hostilidad contra el Estado judío se desdibuja cuando las consignas dejan de reclamar derechos y comienzan a justificar la violencia y a negar la legitimidad de Israel

Las protestas propalestinas se extendieron que comenzaron en la Universidad de Columbia, se extendieron a universidades europeas, canadienses, australianas y costarricenses
La mayor parte de las manifestaciones propalestinas buscan deslegitimar al Estado judío. En esta protesta de 2024, estudiantes de la Universidad de la Sorbona, en París, exigían un alto al fuego en Gaza y que su universidad cortara relaciones con casas de estudio israelíes.
Kenneth Jacobson