Cuando el inmigrante se convierte en el culpable perfecto

Alberto comenzó a trabajar a los 18 años en una fábrica estadounidense. Con esfuerzo y experiencia, llegó a dirigir una línea de producción y a ganar cerca de $7.000 mensuales. Creía estar alcanzando el “sueño americano”. Hasta que una mañana recibió, junto con sus compañeros, una noticia devastadora: la planta cerraría. Para sus propietarios, resultaba más rentable importar desde Asia que continuar fabricando en Estados Unidos.

De pronto, Alberto quedó desempleado. Su experiencia lo hacía parecer sobrecalificado para algunos puestos, mientras que su formación académica resultaba insuficiente para otros. Las ofertas disponibles apenas alcanzaban los $2.500 mensuales. Su nivel de vida se desplomó.

Necesitaba encontrar un responsable. Entonces, apareció un político con una explicación sencilla: “Tu problema son los inmigrantes”. Alberto observó a extranjeros trabajando, aunque muchos desempeñaban labores distintas de la que él había perdido, y terminó convencido de que le habían quitado su empleo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

