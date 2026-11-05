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Costa Rica tiene cómo mejorar la atención en salud, pero falta coordinar esfuerzos

Para quien necesita atención, el resultado relevante es recibirla a tiempo

Servicio de atención médica por un profesional en medicina y un paciente.
El objetivo debe ser generar mejoras que las personas puedan reconocer en su vida: una consulta que llega a tiempo, un tratamiento al que se puede acceder, una atención que tiene continuidad. Shutterstock
Rodolfo Garbanzo

Costa Rica necesita aprovechar mejor lo que ha construido en salud. Contamos con instituciones, profesionales y capacidades públicas y privadas que deben traducirse en una atención más oportuna para las personas.

El reto de los próximos años es lograr que ese esfuerzo acumulado funcione de manera más coordinada y permita responder mejor a quienes esperan una consulta, un diagnóstico o un tratamiento.

Al cumplir diez años como Cámara Costarricense de la Salud, considero que esta debe ser nuestra principal reflexión. Una década de trabajo tiene valor por la experiencia que deja y por las posibilidades que abre. La confianza entre organizaciones, el conocimiento técnico y los espacios de diálogo que hemos desarrollado constituyen una base para impulsar mejoras concretas en el sistema de salud.