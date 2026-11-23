La posibilidad de que Costa Rica deje de ser elegible para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a partir de 2028 plantea una paradoja que merece nuestra atención: un país puede alcanzar la categoría de ingreso alto sin haber resuelto los desafíos estructurales que limitan su desarrollo. La graduación representa un reconocimiento de los avances alcanzados, pero también exige prepararnos para una nueva etapa de nuestras relaciones de cooperación internacional.

Costa Rica fue clasificada en 2025 como una economía de ingreso alto por el Banco Mundial. Si mantiene las condiciones requeridas y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE confirma su graduación en la revisión prevista para 2027, dejaría de figurar entre los países elegibles para recibir AOD a partir de enero de 2028. Conviene aclarar que esta transición no responde a nuestra membresía en la OCDE ni significa que la cooperación internacional llegará a su fin.

La paradoja del desarrollo

El ingreso promedio de un país no cuenta toda su historia. Costa Rica ha logrado avances importantes en crecimiento económico, atracción de inversión extranjera y participación en cadenas globales de valor. Sin embargo, persisten brechas significativas en productividad, infraestructura, educación, desigualdad territorial e inclusión social.

Alcanzar una determinada clasificación estadística no elimina esas vulnerabilidades ni garantiza que el progreso sea sostenible. Precisamente por eso, la graduación debe entenderse como una transición que requiere planificación y no como un punto de llegada.

El estudio presentado por la OCDE el pasado 19 de noviembre aporta una perspectiva particularmente interesante. Aunque la exposición financiera directa de Costa Rica a la pérdida de AOD es relativamente limitada, el riesgo más significativo podría encontrarse en la reducción de modalidades de cooperación especialmente valiosas: asistencia técnica, transferencia de conocimientos, fortalecimiento institucional y diálogo sobre políticas públicas.

Es decir, el principal desafío no consiste únicamente en sustituir recursos financieros, sino en preservar capacidades y alianzas que han contribuido al desarrollo nacional.

Anticiparse en vez de reaccionar

Costa Rica ha dado un paso importante al convertirse en el primer país en participar en el proceso fortalecido de graduación desarrollado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, con el apoyo financiero del Gobierno de España.

Esta iniciativa representa mucho más que la elaboración de un estudio. Es un mecanismo pionero de acompañamiento que permite anticipar los efectos de la graduación, identificar las necesidades que persistirán después de 2028 y establecer un diálogo estructurado con los países cooperantes para preservar y transformar las modalidades de colaboración internacional.

Durante mi gestión como embajador ante la OCDE, tuve la oportunidad de contribuir a la construcción de este proceso, convencido de que Costa Rica debía prepararse con anticipación para una transición que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Su puesta en marcha demuestra el valor de una diplomacia que no se limita a reaccionar ante los acontecimientos, sino que procura anticiparlos y construir soluciones.

El mecanismo ofrece una oportunidad particularmente valiosa: aprovechar el acompañamiento técnico de la OCDE y el diálogo con los países cooperantes para identificar nuevas formas de colaboración en infraestructura sostenible, innovación, transformación digital e inclusión social.

Además, la experiencia costarricense contribuirá al desarrollo de herramientas que podrán beneficiar a otros países que enfrenten procesos similares. Costa Rica no solamente recibe cooperación, sino que también participa en la construcción de mejores instrumentos internacionales para el desarrollo.

Pero un diagnóstico, por riguroso que sea, no constituye por sí mismo una estrategia. Su verdadero valor dependerá de nuestra capacidad para traducir sus recomendaciones en decisiones, responsabilidades institucionales y resultados verificables.

De receptores a socios estratégicos

La cooperación internacional ha evolucionado considerablemente. Ya no puede entenderse exclusivamente como una transferencia de recursos desde países ricos hacia países de menores ingresos. Hoy comprende también alianzas para la innovación, investigación, transformación digital, transición energética, fortalecimiento institucional y solución de desafíos compartidos.

Costa Rica tiene oportunidades para participar más activamente en estas modalidades. Su experiencia en sostenibilidad ambiental, atracción de inversión y desarrollo de sectores productivos sofisticados puede convertirse en una plataforma para establecer relaciones de cooperación basadas en el intercambio de capacidades y el beneficio mutuo.

El estudio de la OCDE identifica tres grandes prioridades: infraestructura sostenible, innovación y transformación digital, e inclusión social. Son ámbitos estrechamente vinculados con los desafíos que condicionan nuestra productividad y competitividad.

La transición también exige una diplomacia económica más activa, capaz de articular cooperación técnica, financiamiento para el desarrollo, inversión privada y alianzas con instituciones académicas y centros de investigación. La cooperación Sur-Sur y triangular, mediante la cual distintos países y organismos combinan recursos y conocimientos para atender desafíos comunes, ofrece posibilidades especialmente interesantes.

El verdadero desafío es la ejecución

La graduación de la AOD nos coloca frente a una responsabilidad que trasciende la política exterior. Costa Rica necesita definir qué capacidades desea fortalecer, qué alianzas internacionales requiere y cómo aprovecharlas para enfrentar sus principales obstáculos al desarrollo.

Esto supone identificar los programas de cooperación que podrían verse afectados, establecer prioridades de negociación con nuestros socios internacionales y diseñar mecanismos que permitan preservar la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos más relevantes para el país.

No se trata de crear nuevas instituciones ni de producir diagnósticos adicionales. Se trata de coordinar mejor las capacidades existentes, establecer prioridades y asegurar que los compromisos se traduzcan en resultados.

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo no es una condición que se alcanza definitivamente. Es un proceso continuo que exige adaptación, aprendizaje y fortalecimiento institucional.

Costa Rica tiene razones para reconocer sus avances, pero también para evitar la complacencia. La graduación de la AOD no debería interpretarse simplemente como la pérdida de una oportunidad, sino como el comienzo de una etapa que exige mayor responsabilidad, capacidad de gestión y visión estratégica.

Graduarse de la ayuda no significa graduarse del desarrollo. Significa asumir una nueva responsabilidad; demostrar que somos capaces de sostener nuestros avances, superar nuestras vulnerabilidades y construir alianzas internacionales acordes con las necesidades de un país que aspira a seguir progresando.

El futuro de la cooperación no dependerá únicamente de nuestra clasificación de ingresos, sino de nuestra capacidad para convertir el conocimiento, las alianzas y las oportunidades internacionales en mejores condiciones de vida para todos los costarricenses.

esoley@ecija.com

Elías Soley es exembajador de Costa Rica ante la OCDE (2022-2026).