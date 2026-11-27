Con profunda consternación e indignación, he recibido la noticia del asesinato del periodista Camilo Rodríguez. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza ante esta irreparable pérdida.

Su muerte no puede quedar reducida a otra estadística de violencia. Una vida arrebatada exige verdad. Una familia golpeada exige justicia. Y una democracia no puede acostumbrarse a ninguna de las dos cosas. Exijamos una investigación rigurosa e independiente, sin anticipar culpabilidades ni atribuir motivaciones que todavía no han sido establecidas. Sin excusas. Sin encubrimientos. Sin impunidad.

A propósito de este doloroso acto de violencia, es indispensable llamar la atención sobre otras amenazas que, independientemente de las circunstancias de este homicidio, requieren una respuesta nacional urgente: el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Son problemas que debemos enfrentar por su propia gravedad, sin esperar a que otra tragedia sacuda nuestra conciencia.

Costa Rica es mucho más que un territorio. Es una historia de libertad, una tradición democrática y una república construida por generaciones que eligieron la paz sobre la violencia, la educación sobre las armas y la ley sobre la fuerza. Esa herencia no es invulnerable. Y defenderla exige algo más que nostalgia y buenos discursos.

No nos engañemos. El crimen organizado no se limita al narcotráfico. Busca controlar territorios, penetrar la economía, comprar conciencias, corromper autoridades e infiltrarse en las instituciones. Su poder crece allí donde el Estado retrocede.

La corrupción, por su parte, erosiona desde dentro la confianza pública y convierte el interés particular en enemigo del bien común. Y la impunidad alimenta a ambas: cuando delinquir no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad y el ciudadano pierde confianza.

Frente a estas amenazas, la indiferencia es complicidad moral. La complacencia es una forma de rendición. Y la cobardía política traiciona el esfuerzo de quienes construyeron nuestra democracia.

¡Basta de discursos vacíos! ¡Basta de diagnósticos sin consecuencias! ¡Basta de confundir prudencia con debilidad y tolerancia con impunidad!

Costa Rica abolió su ejército, pero jamás abolió su derecho a defenderse. Renunció al ejército como institución permanente, no a la obligación de hacer cumplir la ley. Necesitamos una justicia independiente, autoridades honestas y valientes, policías capaces, instituciones sometidas al escrutinio público y ciudadanos que se nieguen a claudicar.

La democracia no se defiende únicamente en las urnas. Se defiende cada día, cuando la ley prevalece sobre el abuso, la justicia sobre la impunidad y el valor cívico sobre el miedo. Y se defiende sin sacrificar las garantías que le dan sentido: ningún poder criminal, económico o político debe estar por encima de la República.

No se trata de izquierdas ni de derechas. No se trata de partidos ni de cálculos electorales. Se trata de decidir qué país dejaremos a nuestros hijos y nietos: ¿una Costa Rica libre, democrática y soberana, o una donde el miedo gobierne las calles, la corrupción compre voluntades y la impunidad sustituya a la justicia?

La paz sin justicia es indefensión. La libertad sin autoridad es una promesa vacía. Y la democracia sin valentía está condenada a retroceder.

Costa Rica debe reaccionar. Ahora. Antes de que la infiltración criminal se convierta en captura institucional, la corrupción en costumbre y la resignación en destino.

Nuestra democracia no fue un regalo. Fue una conquista. Defenderla no es una opción partidista: es un deber moral con nuestra historia y con las generaciones que vendrán.

Las democracias no mueren solamente cuando sus enemigos las atacan. También mueren cuando quienes tienen el deber de defenderlas prefieren mirar hacia otro lado. Que las generaciones futuras jamás tengan que reprocharnos haber recibido una Costa Rica libre, pacífica y democrática, y haberles entregado una nación sometida al crimen, la corrupción y el miedo.

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Roberto Escalante Soto es un ciudadano costarricense radicado en México.