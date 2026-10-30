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Con un tratado global, la ONU busca cerrarles el paso a los ciberdelincuentes

La Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito busca armonizar las leyes, agilizar el intercambio de pruebas electrónicas y fortalecer la cooperación entre países para enfrentar estafas, extorsiones, ataques informáticos y explotación sexual infantil en línea

A medida que la vida cotidiana se traslada más a Internet, surgen y evolucionan las amenazas.
A medida que la vida cotidiana se traslada más a Internet, surgen y evolucionan las amenazas.
María de Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio

La vida en el país se extiende mucho más allá de las calles de la ciudad capital.

Cada día, un mundo bullicioso de actividad online conecta a los ciudadanos entre sí y con personas de todo el mundo. La gente recibe mensajes de sus aplicaciones, de su banco; los niños hacen nuevos amigos en línea y los gobiernos prestan servicios públicos a los ciudadanos a través de servicios de Internet.

Sin embargo, a medida que la vida cotidiana se traslada más a Internet, surgen y evolucionan las amenazas. Llegan mensajes de falsas instituciones financieras (phishing), los delincuentes buscan a niños a través de plataformas de videojuegos (grooming) y las instituciones públicas se ven obligadas a defender sus sistemas contra ciberataques maliciosos (ransomware).