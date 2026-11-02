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Chaves, el libro; Laura, el pie de página

Aquí hay una presidenta ceremonial que se dedicará a reinar, mientras un primer ministro, muy cómodo e hiperfortalecido, se dedica a gobernar

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Una foto de marzo pasado: Rodrigo Chaves aún fungía como mandatario y Laura Fernández era ministra y presidenta electa. Rafael Pacheco Granados
Pablo Barahona Kruger

Aquella vieja discusión sobre si nuestro país debiera moverse hacia un sistema parlamentario o, más a lo tico, semiparlamentario, ha quedado resuelta como suele ocurrir en la historia: políticamente. No jurídicamente.

Los leguleyos decían que había que reformar la Constitución y adaptar, en consecuencia, algunas leyes. Pero no hizo falta nada de eso. El cambio se impuso electoralmente.

Una fracción reforzada del oficialismo, martillada ni más ni menos que por 31 diputados y la posibilidad abierta de sumar más, potenciaron la legitimidad de un segundo mandato chavista, que se impuso en primera vuelta, y con sobrada holgura.