Brasil y el valor de los contrapesos en América Latina

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil tiene implicaciones que trascienden ampliamente las fronteras de ese país. En un contexto internacional caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, polarización política y una transformación de las relaciones entre las grandes potencias, el resultado electoral brasileño invita a reflexionar sobre el valor de los equilibrios políticos y la importancia de una América Latina capaz de actuar con mayor autonomía y pragmatismo.
Debemos partir de una premisa: Brasil no es un actor cualquiera. Es la mayor economía de América Latina, el país más poblado de América del Sur y uno de los principales interlocutores del mundo en desarrollo. Sus decisiones políticas y económicas tienen consecuencias regionales y globales. Por ello, su elección presidencial merece ser analizada más allá de las simpatías o antipatías que puedan despertar sus protagonistas.
Los contrapesos no son exclusivos de los sistemas democráticos nacionales; también tienen valor en las relaciones internacionales. Un hemisferio en el que coexistan distintas visiones políticas y económicas puede generar espacios de negociación más amplios y evitar que las relaciones entre los países dependan exclusivamente de afinidades ideológicas o personales entre sus gobernantes.
Esto no significa desconocer el papel fundamental de Estados Unidos. Para Costa Rica y buena parte de América Latina, ese país continuará siendo un socio esencial en comercio, inversión, tecnología, seguridad y desarrollo. La profundidad de esos vínculos responde a realidades económicas y estratégicas que trascienden los ciclos electorales.
Sin embargo, reconocer esa importancia no exige renunciar a una visión más amplia de nuestras relaciones internacionales. La capacidad de los países latinoamericanos para diversificar sus alianzas, fortalecer sus instituciones y participar activamente en los espacios multilaterales constituye un activo estratégico, no una manifestación de antagonismo frente a Washington.
En ese contexto, Brasil puede desempeñar un papel particularmente relevante. Su participación en el G20, los BRICS y otros espacios de gobernanza internacional le permite actuar como interlocutor entre distintas regiones y perspectivas. Esa posición también plantea responsabilidades concretas, como por ejemplo, contribuir a la estabilidad regional, promover soluciones negociadas y defender principios institucionales que no deberían depender de las preferencias ideológicas de cada gobierno.
Naturalmente, el liderazgo internacional de Brasil dependerá también de su capacidad para enfrentar sus propios desafíos. El estrecho margen electoral evidencia una sociedad políticamente dividida, mientras que las exigencias de crecimiento económico, disciplina fiscal, seguridad y cohesión social seguirán condicionando la gestión del nuevo gobierno. La legitimidad electoral es indispensable, pero no sustituye la necesidad de construir consensos.
Para América Latina, la cuestión de fondo no debería ser si la victoria de Lula representa un triunfo de la izquierda o una derrota de la derecha. Lo verdaderamente relevante es si la región será capaz de transformar su diversidad política en una mayor capacidad de interlocución internacional.
En un mundo cada vez más competitivo, donde las decisiones sobre comercio, tecnología, energía, cadenas de suministro y seguridad económica adquieren una dimensión geopolítica creciente, los países latinoamericanos necesitan preservar espacios propios de decisión. Esa autonomía no se construye mediante el aislamiento ni la confrontación, sino fortaleciendo las capacidades nacionales, la integración económica y la cooperación internacional.
Para Costa Rica, país pequeño, abierto al comercio y comprometido históricamente con el multilateralismo, esta reflexión tiene especial importancia. Nuestra política exterior debe continuar privilegiando las relaciones constructivas con todos nuestros socios estratégicos, sobre la base de principios democráticos, respeto al derecho internacional e intereses nacionales claramente definidos.
La elección brasileña recuerda que América Latina no constituye un bloque políticamente homogéneo. Tampoco necesita serlo, ni nadie debería esperar que lo seamos para poder avanzar. Su pluralidad puede convertirse en una fortaleza si sus gobiernos encuentran coincidencias en asuntos esenciales, independientemente de sus diferencias ideológicas.
Una América Latina con voz propia, capaz de dialogar con Estados Unidos y con las demás potencias desde posiciones constructivas, no debilita las relaciones hemisféricas; al contrario, puede contribuir a hacerlas más equilibradas, maduras y duraderas.
Ese es, quizás, uno de los aspectos más relevantes de la elección brasileña. Recordarnos que la diversidad de liderazgos, acompañada de instituciones sólidas y voluntad de cooperación, puede ser una fuente de estabilidad en un mundo que necesita más diálogo y menos confrontación.
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Elías Soley Gutiérrez es socio de ECIJA y exembajador de Costa Rica ante la OCDE.