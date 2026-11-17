Es agosto en Caracas, hace 37 años. La tarde apenas comienza y la humedad se siente en el ambiente. Los periodistas esperan a las afueras del palacio de Miraflores al invitado del gobierno: un periodista metido a político llamado Luis Carlos Galán.

En su país, Colombia, se vive una época convulsa. La delincuencia organizada desafía abiertamente la autoridad del Estado, asesina jueces, abogados y ciudadanos inocentes, en un intento de imponer la ley del “plata o plomo” de Pablo Escobar y sus amigos como única ley.

Algunos pocos no tienen miedo y siguen creyendo que un futuro mejor es posible. Entre ellos está el visitante, quien en ese momento es candidato a la presidencia de su país. Las amenazas de muerte no se han hecho esperar, y sobre ellas, le preguntan los periodistas.

“A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no”, responde a quienes pretenden silenciarlo. Ese mismo mes, en una fría noche de Cundinamarca, las amenazas se convirtieron en magnicidio. Las balas acabaron con la vida de Galán, a sus 45 años.

Un mártir más de la larga lista de personas que han muerto por defender aquello que consideraron más importante que su propia vida, porque en este mundo a veces se necesita la sangre de uno para salvar la de muchos.

Hoy, en Costa Rica, han vuelto a matar a un periodista. ¿Su crimen? No tener miedo; hablar cuando muchos callan.

Nadie sabe si todo lo que decía Camilo Rodríguez era verdad. No hace mucho, recuerdo haber visto sus videos, filmados desde el hospital psiquiátrico donde había sido internado. Su discurso se había convertido en un meme, con algunas de sus frases grafiteadas por las calles de San José.

Lo cierto es que a alguien le molestaba lo suficiente como para convertirlo en una estadística más del narcotráfico y sus actores, esos que cada día desangran a Costa Rica un poco más.

Algunos culparán a las autoridades y la mayoría se cruzará de brazos. Pero, para encontrar responsables, basta con mirarse al espejo. ¿Cuántos no se han beneficiado de estas actividades, callando por miedo o por conveniencia?

Quizá muchos llevamos sangre en las manos sin haber tomado conciencia de ello.

De Camilo se pueden decir muchas cosas, pero de una no puedo dudar: de su amor por su país y de su convicción de que las cosas se pueden hacer mejor.

El que su muerte no sea solo una más depende de algo: que nos levantemos y que todos juntos digamos: ¡Basta!

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Sebastián Casas Zúñiga es abogado y máster en Derecho por la London School of Economics. Tiene una maestría en Finanzas por la Universidad de Cambridge.