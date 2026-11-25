Llevo más de 25 años trabajando en organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas. También he estado vinculada, en ocasiones, a movimientos espirituales que requerían labores de servicio en distintos países.

No me malinterpreten: creo profundamente en el poder del servicio como vehículo transformador, sobre todo para quienes lo realizan, más que para quienes lo reciben.

Es más, desde mi punto de vista, los proyectos sociales deberían ser asignaturas obligatorias en los colegios públicos y privados. Desde la detección de una necesidad o vulnerabilidad en determinada zona, que afecta a cierta población, hasta el diseño y la implementación de esos proyectos, así como la posterior medición de su impacto.

Estoy 700% segura de que nuestros jóvenes encontrarían muchas respuestas a sus preguntas y hallarían una fuente de propósito, además de aportar algo de sí mismos en lugares a los que su burbuja privilegiada jamás los llevaría. Porque levantarse cada mañana y poder ir a la escuela con un trozo de pan en la mano es un privilegio.

Sin embargo, hoy quiero enfocar el tema desde otro lugar, tal vez algo reivindicativo. Sí, es necesario.

Las horas de voluntariado o servicio, como cada quien prefiera llamarlas, no pueden estar supeditadas a nuestra mediocridad. Y punto.

¿Qué quiero decir con esto? He visto en demasiadas ocasiones cómo las personas caemos en informalidades, cancelaciones, cambios de última hora y excusas razonables: “Al final, no me apetecía, no me cuadraba del todo, decidí irme a la playa o, simplemente, me dolía un poco la cabeza”.

No.

Los proyectos sociales abren sus puertas y sus entrañas a personas que aparecen de la nada para servir y ayudar y que, en ocasiones, después de firmar esos formularios ridículos (para la empresa, para el TCU, para los proyectos CAS), no volveremos a ver.

A estas personas, que muy posiblemente llegan con el corazón dispuesto, se las orienta, organiza y supervisa; además, se confirma su participación. Todo esto requiere tiempo que no se dedica a otras tareas o personas. También hay que buscarles salida a las tareas asignadas cuando la gente no aparece.

Necesitamos recuperar el valor y el honor de ir a ayudar.

Necesitamos entender que es un privilegio llegar a la vida de alguien y que esa persona nos acoja sin saber quiénes somos ni qué valores nos sostienen. Simplemente, “nos deja entrar en su vida” porque sí. Y esto no puede tratarse con una actitud mediocre, sino sagrada: impecable.

Si decidimos hacer voluntariado o prestar un servicio en nuestras iglesias, por favor, ¡atendamos con nuestras mejores cartas!

Sea puntual y colaborativo. Sonría. Sea proactivo. Guarde su teléfono o, en todo caso, manténgalo en silencio.

Sonría, repito. Adelántese a las necesidades de su equipo y de las personas a su alrededor.

Active su alerta de necesidades periféricas. Sonría, de nuevo.

Pregunte: no suponga y ponga sus talentos al servicio. Discúlpese cuando se equivoque. Y, lo más importante: si se compromete, hágalo.

Dejemos de normalizar que el voluntariado o el servicio son tareas menores, que requieren una peor versión de nosotros mismos.

Entremos con miradas limpias: sin condescendencia, con las manos abiertas, con humildad en el corazón y con el profundo deseo de conocer a otras personas con las que la vida, que es muy traviesa, posiblemente nos vuelva a cruzar o no.

Pero, en cualquier caso, seamos conscientes de que, en ese cruce de vidas, nos encontramos, trascendemos y nos conectamos con todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Y solo por eso es necesario darle una importancia superlativa a ese espejo generoso que nos muestra, a través del servicio, lo extraordinarios que podemos llegar a ser.

coachingbeacascos@gmail.com

Beatriz González-Cascos Jiménez es filóloga, escritora, educadora, logoterapeuta y facilitadora, con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos educativos, pedagógicos y sociales en España, El Salvador y Costa Rica.