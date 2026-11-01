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Azufre disfrazado de incienso

Solo poniendo a dialogar nuestras luces y sombras podemos crecer como personas y como sociedad

Demonio y ángel caminando juntos
Nos siguen haciendo creer que el mundo se divide en buenos y malos, ángeles y demonios, zombis y santos. Y no hay tal cosa: cada uno lleva todo eso revuelto por dentro. NFS_Studio
Rodolfo González Ulloa

Es que me la pusieron picando. Y para esas cosas, yo no me puedo contener. Mea culpa.

Resulta que la maestra de catecismo le dijo a Grettel, una niña de 10 años de edad, que para hoy, 1.° de noviembre, todos sus alumnos tenían que ir a un rezo vestidos de santos. La actividad se había organizado para conmemorar en su día a estos seres humanos extraordinarios que están cerquita de Dios y, según la fe católica, interceden por nosotros.

–¡Yo no quiero ir vestida de santo! –le dijo Grettel a la maestra de catecismo. Y la catequista, que con muy buena voluntad hasta había traído a la clase todo tipo de telas y mantos para ayudarles a las familias a recrear a los personajes, peló mucho los ojos y le dio las quejas a la mamá de la niña.