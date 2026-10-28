Atención de la salud en la Suiza centroamericana

Como lector, deduzco que, si se resuelven los problemas de planificación, gestión y gobernanza, se arreglará la Caja. Difiero de esa conclusión. A mi juicio, el problema comenzó cuando, desde su nacimiento, se adoptó el modelo de empresa estatal. Como diría García Márquez, “era la crónica de una muerte anunciada”. Corregir la planificación, la gestión y la gobernanza no es la solución definitiva. Un esquema que aproveche las tendencias humanas sería más eficiente.
Este punto es importante: un problema de ingresos se resolvió con una solución de ingresos. No se recurrió a una solución de producción para resolver una situación de ingresos. La existencia de la Caja, en cambio, constituye una solución de producción a un problema de ingresos.
Sostengo que el modelo suizo aprovecha las tendencias humanas porque se basa en empresas privadas para la prestación de los servicios y deja al Estado el financiamiento necesario para cada individuo.
Con mucho idealismo y una clara vocación social, Costa Rica decidió establecer un sistema de salud y seguridad social al alcance de todos los ciudadanos, de modo que nadie se quedara sin asistencia médica por “no tener plata”.
Coincidimos con los fundadores en el objetivo social, pero diferimos en cuanto al modelo socialista escogido. La expresión máxima del socialismo se da cuando el Estado es dueño de los medios de producción; ese es, a mi juicio, el caso de la Caja.
En una empresa privada, a diferencia de una estatal, los dueños solo pueden mejorar su situación personal si generan un producto o servicio que el consumidor considere que vale más de lo que paga por él. Solo produciendo de esa forma se hicieron millonarios Rockefeller, Vanderbilt, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y otros. Produjeron bienes y servicios que adquirimos libremente porque consideramos que recibimos más valor del que pagamos. Los propietarios de estas empresas crean valor, lo que contribuye al progreso de las sociedades. Además, arriesgan su propio dinero y lo administran cuidadosamente.
Es oportuno considerar una situación que ilustra los beneficios sociales y la creación de riqueza derivados de la empresa privada: la experiencia de los peregrinos que llegaron a Plymouth, Massachusetts, en 1620.
Durante el primer año, los peregrinos utilizaron un sistema de propiedad común: todos producían alimentos en un terreno perteneciente a la comunidad y almacenaban la cosecha en un depósito del que cada persona podía tomar alimentos según sus necesidades. Era la puesta en práctica de la clásica expresión: “De cada quien según sus habilidades, a cada quien según sus necesidades”.
El resultado fue que no se produjo suficiente alimento para todos. Para el año siguiente, el gobernador dividió el terreno común en lotes privados y decretó que cada persona podía conservar para sí lo que produjera en su lote. El resultado fue que hubo suficiente alimento. Se utilizaron los mismos recursos, pero con un esquema de propiedad diferente.
En Costa Rica ya existen varios hospitales privados exitosos. Muchos costarricenses pagan a la Caja, pero no utilizan sus servicios. Los hospitales de la institución podrían privatizarse. Para solucionar definitivamente las dificultades de acceso a los servicios de salud de toda la población costarricense, la Suiza centroamericana debe cambiar su modelo sanitario por uno similar al que existe en la Suiza europea.
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Hermógenes Moreno Calvo es ingeniero gerencial.