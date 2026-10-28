Atención de la salud en la Suiza centroamericana

En su editorial del pasado 6 de octubre, La Nación dice: “Las listas de espera de la CCSS: el síntoma de un problema mucho más profundo”. El texto diagnostica que las listas de espera “son el síntoma más grave de las múltiples falacias de planificación y gestión que aquejan a la Caja”. También señala que “estamos ante fallas evidentes de gobernanza”.

Como lector, deduzco que, si se resuelven los problemas de planificación, gestión y gobernanza, se arreglará la Caja. Difiero de esa conclusión. A mi juicio, el problema comenzó cuando, desde su nacimiento, se adoptó el modelo de empresa estatal. Como diría García Márquez, “era la crónica de una muerte anunciada”. Corregir la planificación, la gestión y la gobernanza no es la solución definitiva. Un esquema que aproveche las tendencias humanas sería más eficiente.

Me refiero al modelo suizo de atención de la salud. En Suiza, por ley, todo ciudadano debe tener un seguro de salud. Estos seguros son ofrecidos por empresas privadas. Cuando una persona asegurada necesita acudir a un centro de salud, utiliza su seguro para pagar los servicios en centros de salud y hospitales privados. Si alguien no tiene los recursos para adquirir el seguro, el Estado interviene, efectúa un estudio y aporta los fondos necesarios para que esa persona lo adquiera.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

