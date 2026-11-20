Hace algunas semanas, viajé a Laurel de Corredores, en la zona sur del país, para impartir un programa de formación a la dirigencia de una empresa cooperativa. Mientras volaba hasta Golfito y admiraba las bellezas del Golfo Dulce, recordé muchas de las historias fascinantes que papá me contaba sobre esa región, donde trabajó entre 1940 y 1960.

A papá le tocó volcar montaña. Con esa expresión, su generación describía el trabajo de abrir trochas en la selva para construir caminos y fundar pueblos, con motosierra, machete y teodolito. Eran otros tiempos.

Como ingeniero del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, recorría el litoral para conseguir pilotes de mangle para reparar el muelle de Puntarenas. Después, como ingeniero topógrafo, participó en el desarrollo de las tierras altas de Coto Brus y en el trazado de algunos de sus pueblos como Agua Buena, Cañas Gordas y Sabalito.

En aquellos años, el Pacífico sur dependía del transporte marítimo y del ferrocarril bananero. La carretera Interamericana llegó a San Isidro de El General en 1946, a Paso Canoas en 1963 y se terminó de pavimentar en 1974.

La economía regional giraba alrededor del banano. Tras las enfermedades que afectaron sus plantaciones del Caribe, la United Fruit Company trasladó sus operaciones al Pacífico. Su filial, la Compañía Bananera de Costa Rica, desarrolló las divisiones de Quepos y Golfito y construyó muelles, ferrocarriles, hospitales y poblados.

En el valle del río Coto, las fincas recibieron números, y así surgieron nombres como Coto 47, que todavía identifican comunidades de Corredores. En Golfito, se conservan edificaciones de madera de arquitectura tropical que hoy usan el hospital y la Universidad de Costa Rica.

Los poblados de Coto Brus nacieron de una expectativa. El trazado original de la Interamericana, aprobado en 1942, cruzaba hacia Panamá por Cañas Gordas. La futura carretera atrajo colonos e inversionistas, entre ellos André Challe Penaforte, quien instaló un beneficio de café y construyó una pista de aterrizaje. Challe tenía vínculos familiares con la dirección de la United Fruit en Golfito, cuyas plantaciones ofrecían un mercado cercano para los alimentos de las tierras altas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto perdió urgencia y, entre 1949 y los primeros años 50, la ruta se trasladó al corredor de Palmar Sur y Paso Canoas, con influencia de la United Fruit y del Departamento de Comercio estadounidense.

Los colonos impulsaron la caficultura y, desde 1952, la inmigración italiana fundó San Vito. La expectativa de la carretera había movilizado población e inversiones, y en 1965 se creó el cantón de Coto Brus.

Del enclave a la propiedad

En 1984, la Compañía Bananera dejó la producción regional. Confluyeron problemas de productividad, enfermedades, costos y mercados, junto con una prolongada huelga iniciada en julio.

En Golfito, el 52,4% de la población económicamente activa trabajaba entonces en agricultura, principalmente alrededor del banano. El Estado emprendió programas de distribución de tierras y reconversión productiva.

La salida de la compañía cambió también la manera en que los antiguos trabajadores se veían a sí mismos. Conozco la anécdota de un militante de Vanguardia Popular que recorría los asentamientos bananeros buscando afiliados y encontraba buena acogida.

Años después, volvió a buscar a los mismos hombres, ya convertidos en parceleros, y la respuesta fue otra. Como propietarios, querían decidir su propio futuro. Esa disposición necesitaba un proyecto productivo que aprovechara lo que ya sabían hacer.

La palma y la complejidad económica

La teoría de la complejidad económica enseña que los territorios se diversifican hacia actividades cercanas a las capacidades que ya dominan. La palma aceitera fue ese paso natural, porque aprovechó lo aprendido en décadas de banano, como el drenaje de suelos, el manejo de plantaciones tropicales, la cosecha, el transporte y la organización del trabajo.

La palma llegó unida a la industria. Fue un ejemplo de política de coordinación, pues nadie sembraría sin planta extractora ni habría planta sin fruta que procesar. En 1987, la Ley 7062 aprobó un préstamo de US$31 millones del BID para el Proyecto Agroindustrial Coto Sur, complementado por la Commonwealth Development Corporation y recursos nacionales, con una planta extractora de 25 toneladas por hora.

De ese esfuerzo surgió una organización cooperativa que hoy produce en Laurel aceites, grasas y derivados, y vincula a pequeños productores con la industria. Cada nueva actividad amplía las capacidades del territorio y facilita la siguiente.

Los retos y las oportunidades

Las brechas son todavía amplias. Corredores y Golfito ocupan posiciones bajas en el Índice de Desarrollo Social de Mideplán. En 2026, la región Brunca registró la mayor incidencia de pobreza del país, con 27,3% de los hogares, y el ingreso por persona cayó 11,7%.

La distancia, el acceso aéreo limitado, la educación y un entorno poco favorable a la agricultura pesan sobre la inversión y sobre las oportunidades de los jóvenes.

El territorio cuenta con activos importantes. La experiencia agroindustrial y cooperativa facilita la diversificación hacia productos tropicales de mayor valor, y la cadena de la palma puede avanzar hacia alimentos especializados, oleoquímica y bioenergía.

El Golfo Dulce, la península de Osa y el Parque Internacional La Amistad ofrecen condiciones excepcionales para el turismo de naturaleza, aventura e incluso arqueológico.

La integración con Panamá abre otra oportunidad. El Centro de Control Integrado de Paso Canoas, con una inversión de US$33 millones, facilita el comercio. Chiriquí tiene una economía agrícola y de servicios dinámica, y el sur costarricense aporta agroindustria, potencial energético, capacidad cooperativa y atractivos turísticos.

Una estrategia binacional convertiría la frontera en un corredor de inversión y empleo con lazos hasta la ciudad de Panamá. Para lograrlo hacen falta infraestructura, talento, financiamiento y, sobre todo, un esfuerzo explícito del Estado para resolver los cuellos de botella del desarrollo.

La esperanza como capital

La psicología define la esperanza como la combinación de metas claras, caminos para alcanzarlas y confianza en la capacidad de recorrerlos. Esa disposición influye en las decisiones de educarse, invertir y emprender.

En el Pacífico sur, la expectativa de una carretera atrajo colonos, la tierra convirtió a trabajadores en propietarios y la inversión incorporó capacidades industriales que antes no existían.

En Laurel se vive una nueva expresión de ese proceso. Durante mis lecciones, asociados, directivos y colaboradores hablaban de sus hijos en la universidad, del uso de la inteligencia artificial para desarrollar nuevos productos y de los mercados por conquistar. Son aspiraciones respaldadas por una organización que ha demostrado capacidad para producir, industrializar y competir.

Ese ánimo contrasta con el desaliento que hoy se percibe en otros sectores productivos de la región.

Volcar montaña hoy significa superar las barreras que limitan el conocimiento, la inversión y las oportunidades. La historia del sur demuestra que el desarrollo depende de la capacidad de sus habitantes para organizarse y transformar su territorio, pero también del apoyo del Estado para eliminar los sesgos y las diferencias entre regiones.

victor.umana@incae.edu

Víctor Umaña Vargas es economista.