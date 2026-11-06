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Columnistas

Una ‘república bananera’ en el Ártico

Ahora Estados Unidos tiene más poder sobre Groenlandia que el que tenía la propia Dinamarca hasta setiembre

A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio.
Ante las amenazas de Trump de asumir el control de Groenlandia por la fuerza, Copenhague optó por una capitulación institucionalizada. INA FASSBENDER
Ottón Solís