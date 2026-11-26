Escribimos en Word y calculamos en Excel como si siempre lo hubiéramos hecho; guardamos nuestras fotos en la nube; nos comunicamos por mensaje o videollamada a cualquier lugar del mundo; hacemos trámites bancarios desde el celular; nuestros expedientes médicos están en el EDUS; reservamos servicios o hacemos compras en línea; en fin, son tantas las cosas que hoy hacemos en forma digital que ya ni lo pensamos; lo damos por sentado.

Por sentado... excepto cuando ese mundo digital “se cae” y, entonces sí, grito al cielo: ¡quedamos impotentes! Esto ocurre en pequeño, pero también en grande. Hace poco, unos hackers robaron más de $6.000 millones en criptomonedas del gigante Binance. Días después, ocurrió el hackeo de los sistemas de refrigeración de más de 700 supermercados en Europa: se perdieron toneladas de comida. Meses antes, decenas de universidades de Europa y Estados Unidos habían sufrido un ataque de ransomware que las obligó a cerrar sus plataformas, dejando en el aire a sus alumnos y profesores.

Hace poco, vimos la caída mundial de Microsoft 365, que paralizó a millones de personas y miles de empresas e instituciones. Luego, fue el gobierno de los Estados Unidos, impotente, el que tuvo que cerrar todos sus aeropuertos, trastornando los viajes de decenas de miles de pasajeros. Siguieron los grandes bancos y, finalmente, hasta la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos sufrió una caída en su red interna de información clasificada.

Hemos pasado de vivir en un mundo analógico a vivir en un mundo digital. A diferencia del mundo analógico –que era fácil de entender y reparar–, el mundo digital se parece un poco a la magia: sabemos que puede hacer maravillas por nosotros, pero no tenemos idea de cómo lo hace y, si falla o alguien lo ataca, no sabemos qué hacer. Ya no está el mundo analógico como respaldo y, por lo general, no tenemos planes ni instrumentos de contingencia.

Cuanto más eficiente, conectado y digital se vuelve nuestro mundo, más dependientes nos volvemos de herramientas que ni entendemos ni controlamos.

La inteligencia artificial, que ha venido a potenciar nuestras capacidades, también está acelerando la capacidad de los hackers de entrar donde quieran.

Como cereza en el pastel, el mundo digital está cada vez más controlado por unos pocos billonarios, lo que supone un gravísimo riesgo sistémico por concentración tecnológica.

Aunque las probabilidades de que estos problemas ocurran a escala global sean muy pequeñas, sus consecuencias son dramáticas: pueden afectar los sistemas eléctricos y los de agua; los servicios hospitalarios y educativos; los semáforos y sistemas de transporte; las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos; los sistemas de control industrial y su logística... en fin, todo. La vulnerabilidad es total.

Cuando se va la luz, tenemos en casa lámparas y focos de batería, o hasta candelas. ¿Qué respaldo tenemos contra las caídas del mundo digital? Una sociedad debe poder seguir funcionando, aunque sea de manera limitada, cuando pierde temporalmente sus herramientas digitales.

Para eso hay que planear una verdadera resiliencia digital: necesitamos contar con sistemas capaces de prevenir y resistir fallas o ataques, una redundancia que, frente a una caída digital, sea capaz de mantener los servicios esenciales y un funcionamiento básico. El problema es que ese tipo de planeamiento requiere visión de largo plazo. ¿La tenemos?

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).