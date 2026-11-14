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Columnistas

Temperaturas de bulbo húmedo: la aterradora amenaza climática de las próximas décadas

El trastorno del clima global no eliminará la vida de nuestra especie en todo el planeta de la noche a la mañana, pero sí ha empezado a cambiar ya los mapas de las regiones habitables

Nuevo informe climático confirma señales de aceleración del calentamiento y alerta sobre menor captura de carbono y más olas de calor marinas.
La combinación extrema de calor y humedad impedirá que el cuerpo humano se enfríe mediante el sudor. Salir, trabajar o, simplemente, estar al aire libre serán acciones de un riesgo letal. Canva
Andrés Hernández Alende