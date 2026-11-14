Temperaturas de bulbo húmedo: la aterradora amenaza climática de las próximas décadas

FIRMAS PRESS.- La crisis climática amenaza con hacer inhabitables amplias regiones del planeta en las próximas décadas. No se trata de una advertencia lejana ni de una distopía: el calor extremo y la humedad podrían poner en riesgo la supervivencia humana en territorios donde hoy viven millones de personas.

El calentamiento global provocado por la actividad humana no acabará de golpe con nuestra especie, pero sí está transformando las condiciones que hacen posible la vida en distintas zonas de la Tierra. El mapa de las regiones habitables podría cambiar drásticamente antes de que termine este siglo.

Proyecciones recientes basadas en datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) revelan un escenario escalofriante para los años de 2050 a 2070. En ese momento, para el que falta muy poco, regiones enteras del planeta no apoyarán la supervivencia de la especie humana debido a un peligroso fenómeno: en esos lugares, las temperaturas de bulbo húmedo serán insostenibles.

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que puede alcanzar una superficie (como la piel humana) al enfriarse mediante la evaporación de agua en el aire circundante. Este indicador combina el calor del aire con la humedad relativa para medir el grado de dificultad para eliminar el calor corporal.

Las regiones donde la vida humana será muy difícil o insostenible son el sur de Asia, el golfo Pérsico, las costas del mar Rojo, vastas zonas de Brasil e incluso áreas enormes en el centro de Estados Unidos, como los estados de Arkansas o Missouri.

En estos lugares, la combinación extrema de calor y humedad impedirá que el cuerpo humano se enfríe mediante el sudor. Salir, trabajar o, simplemente, estar al aire libre serán acciones de un riesgo letal.

Esta no es una pesadilla ni una obra de ficción: es la realidad que les dejamos a nuestros hijos, la amenaza pavorosa que afrontará la humanidad, no en un futuro lejano, sino en apenas unas décadas, si no hacemos nada ahora.

Y algo hay que hacer, porque resignarse o ignorar la amenaza sería una irresponsabilidad de consecuencias catastróficas.

Primero, hay que cambiar radicalmente la infraestructura urbana y laboral. Las ciudades de las regiones que corren un riesgo elevado deben rediseñarse para protegerlas del efecto térmico extremo.

Entre las medidas que se deben tomar están la construcción de refugios climáticos públicos con sistemas de refrigeración sostenibles, el uso obligatorio de materiales reflectantes en techos y pavimentos y la creación intensiva de áreas verdes en las ciudades, para combatir las islas de calor.

Al mismo tiempo, las legislaciones laborales deben prohibir estrictamente que se trabaje al aire libre durante las horas de más radiación solar, lo cual conlleva modificar los horarios de trabajo sin perder de vista que se garanticen ingresos dignos para los sectores más vulnerables, entre ellos la agricultura y la construcción.

Otro punto de importancia vital es el suministro del agua y los alimentos. Regiones como el medio oeste de Estados Unidos o el sur de Asia son graneros mundiales. Si se vuelven inhabitables al aire libre, el suministro de alimentos sufrirá una grave reducción.

Se debe invertir ya en tecnologías de agricultura de precisión en ambientes controlados y en la transición hacia cultivos modificados genéticamente que resistan el calor extremo. También hay que implementar técnicas de desalinización eficiente de agua para que los acuíferos no se agoten.

Y el mundo también debe prepararse desde ahora para atender la migración de millones de personas que serán desplazadas por el cambio climático, cuando las regiones donde viven ya no sostendrán la vida.

Los Gobiernos deben establecer marcos legales y tratados internacionales que reconozcan y protejan a los refugiados climáticos, y garanticen su reasentamiento en condiciones dignas.

Los Gobiernos, en su inercia y su favoritismo hacia los grandes intereses económicos de las egoístas élites, no hicieron prácticamente nada para evitar el calentamiento global.

Ahora que, en vastas regiones del planeta, la vida como la conocemos será insostenible, tienen que tomar medidas urgentes de adaptación ante un calor extremo que ya es inevitable.

alende4@gmail.com

Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son ‘El ocaso’ y ‘La espada macedonia’, publicadas por Mundiediciones.