Presidenta Fernández, permítanme que rompa –una vez más– el mandato de modestia al que estoy obligada como mujer.

Permítame usted, presidenta Fernández, que la interpele.

Como profesora universitaria, me he impuesto el reto –más llevadero conforme han pasado los años y, con ellos, la práctica, pero aún muy desafiante– de que el aula bajo mi responsabilidad sea un lugar seguro para cada estudiante. Seguro para pensar lo que piensan y decirlo con voz alta y con oraciones directas.

Por ello, fomento la crítica y la autocrítica, la disidencia entre sí y con respecto a mis propias ideas; ideas que, por cierto, expongo libremente, ejerciendo el derecho que me otorgan la libertad de cátedra y mi condición de ciudadana de un país democrático.

Al hacerlo, soy consciente del poder que tengo como docente y de que mi propósito es fomentar la reflexión académica, el debate sin eufemismos y la consideración hacia las personas. Por eso, pongo especial diligencia en mi tarea.

He tenido estudiantes con creencias religiosas diversas, con diferentes posturas políticas –incluyendo a personas que le dieron el voto, presidenta– y con valores contrapuestos, a quienes les garantizo un ambiente libre de represalias.

Como columnista de este diario y creadora de contenido en redes sociales, me he reprimido en varias oportunidades en las que me he sentido profundamente enojada con usted y sus seguidores. He logrado plantear mi malestar con ideas y no con ataques. Cuando no he sido capaz de conseguirlo, he optado por guardar un silencio reflexivo.

Estoy segura de que dejarme llevar por la ilusión de ser portadora de una verdad indiscutible y de tener derechos ilimitados para imponerme y desquitarme de quienes me contradigan debe ser más fácil y, en tiempos en los que descalificar arrastra likes, resultar más gratificante para el ego.

Pero nunca me permito olvidar que soy una empleada pública de una universidad también pública y que estoy obligada a observar un comportamiento que resguarde a la institucionalidad democrática que me da casa y sustento.

Presidenta Fernández, permítame recordarle y reclamarle que a usted le corresponde esa misma obligación, pero en una medida infinitamente mayor que a cualquier persona que habite el país. Su investidura le impone una responsabilidad irrenunciable, central en el trabajo para el que fue elegida y por el que se le paga un salario.

El poder que usted tiene no amplía únicamente sus facultades como gobernante; amplía, sobre todo, sus obligaciones frente a la sociedad nacional e internacional.

♦ La obligación de no convertir la discrepancia en enemistad. Usted no puede continuar tratando a los periodistas que la cuestionan como adversarios personales, enemigos o ciudadanos de menor categoría.

♦ La obligación de cuidar la palabra pública. Sus declaraciones tienen un impacto distinto al de cualquier otra persona. Cuando invalida, ridiculiza u ofende a periodistas, autoridades o instituciones, no está simplemente expresando una opinión: está utilizando el poderío simbólico de su investidura, que le posibilita causar un daño mayor.

♦ La obligación de representar también a quienes no la elegimos. La presidencia no es propiedad de quienes votaron por usted. Usted ya fue elegida; se debe ahora a toda la ciudadanía, incluida aquella que la adversa.

♦ La obligación de proteger las instituciones. Debe cesar la práctica de utilizar su posición para erosionar la legitimidad de las instituciones, desacreditar sistemáticamente los controles democráticos –tales como la prensa independiente– y presentar los contrapesos como si fueran obstáculos ilegítimos.

♦ La obligación de rendir cuentas. Usted no puede confundir el poder público con una propiedad personal ni tomarlo como una autorización para actuar sin límites.

No le estoy reclamando que sea amable, que no se enoje, que no confronte: tiene todo el derecho de hacerlo y, más aún, es importante que todas nosotras ejerzamos nuestra beligerancia. Le estoy demandando que respete los límites en su función.

Su investidura, presidenta Fernández, no le concede más derechos que los que tiene la ciudadanía: le impone muchas más responsabilidades.

isabelgamboabarboza@gmail.com

Isabel Gamboa Barboza es escritora, profesora catedrática de la UCR y docente tiktokera. Galardonada con el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2025 en la categoría de Cuento.