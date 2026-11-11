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Columnistas

¿Quién le teme tanto a Pepe Figueres?

No es difícil colegir que alguien tiene mucho interés en escamotear la imagen del fundador de la Segunda República

Carlos Cortés, escritor, periodista y profesor de la UCR
Carlos Cortés reflexiona sobre la apresurada remoción de la estatua de José Figueres Ferrer de la plaza de la Democracia. Carlos Cortés
Carlos Cortés