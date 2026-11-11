¿Quién le teme tanto a Pepe Figueres?

El 13 de junio de 1919, un pueblo josefino enardecido destruyó parcialmente el monumento a Mauro Fernández situado frente al Edificio Metálico, un conjunto escultórico de mármol y bronce elaborado por Juan Ramón Bonilla, famoso por la obra Los héroes de la miseria, que aún puede observarse en el vestíbulo del Teatro Nacional.

No fue un hecho aislado, sino la culminación de una semana de manifestaciones en contra de la dictadura de Federico Tinoco, cuyo punto álgido fue la célebre quema del diario oficialista La Información. Tinoco abandonó el poder dos meses después, gracias, entre otros factores, a la presión popular, en la que jugaron un papel clave actores sociales que hasta entonces no se habían expresado con tanta beligerancia en el espacio público, como estudiantes, maestras y profesores.

Este movimiento social tuvo repercusiones indelebles en el imaginario colectivo, como el hecho de haber bautizado la calle 9 como paseo de los Estudiantes, que era el lugar donde se juntaban los alumnos del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario, para dirigirse al parque Morazán. Allí aguantarían con valentía y convicción golpes, cinchazos y chorros de agua de la bomba Knox por el delito de protestar contra Tinoco y la camarilla corrupta que se había amparado en el poder.

De ese mismo momento histórico también proviene el arquetipo de la maestra o del educador como personificación del estilo de desarrollo costarricense, en contraposición a la imagen desacreditada del soldado.

Mauro Fernández, el gran reformador de la educación pública, no tenía ninguna culpa de que una de sus hijas, María Mimita Fernández, se hubiera casado con un futuro dictador de opereta, Pelico Tinoco. Y tampoco tuvo culpa de que el régimen intentara usufructuar de su prestigio al inaugurar su monumento a la carrera, el 15 de setiembre de 1918, en un esfuerzo por aplacar la oposición y granjearse la simpatía del Magisterio Nacional.

La destrucción de la escultura, a todas luces reprobable, no fue un acto premeditado, como sí lo fue la quema de La Información, sino el resultado de una jornada cívica de consecuencias impredecibles, que arrojó numerosos muertos y heridos.

El pueblo josefino no quería destruir a Fernández. El objeto de su ira no era una estatua de bronce, sino un ser humano muy real, que, como sucede con muchos tiranos, moriría en la soledad de sus rencores 12 años después.

Por todo lo anterior, parece inexplicable la apresurada remoción de la estatua de José Figueres Ferrer de la plaza de la Democracia, presuntamente en riesgo después de haber sido dañada por un “comando” enmascarado.

Esta no es la primera vez que dicho monumento es vandalizado debido a que el Estado costarricense no protege el patrimonio arquitectónico ni estatuario. El centro de nuestras ciudades se ha convertido en un descabezado museo al aire libre de bustos sin placas o placas sin efigies –lo que desaparezca primero–, en un alarde de decadencia urbana. Eso es cierto.

Sin embargo, el monumento a don Pepe no corría peligro por las acampadas estudiantiles en la plaza de la Democracia, donde se ha trasladado el foco de la resistencia cívica ante los recortes al presupuesto de las universidades públicas y a otros derechos fundamentales.

Y si, en efecto, hubiera estado en peligro, la estatua podía haber sido protegida y restaurada in situ, sin necesidad de medidas extremas que ponen en riesgo la integridad de la pieza y el espacio monumental del que forma parte, como se hace en muchos otros países.

Siendo así, no es difícil colegir que alguien tiene mucho interés en escamotear la imagen del fundador de la Segunda República, en un acto de iconoclasia política, en distraer la atención pública de lo medular en esta discusión –el desfinanciamiento del Estado social– o en culpar a los estudiantes de vandalismo.

¿Quién le teme tanto a José Figueres como para temerle a una estatua de bronce? Puedo imaginarme a don Pepe riéndose, como siempre hizo, con una sonrisa pícara, socarrona e invencible, no con una bufonada distorsionada, de estos vanos intentos por borrarlo de la historia.

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Carlos Cortés es escritor y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).