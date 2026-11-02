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Columnistas

¿Qué hacer ahora con el Acuerdo Transpacífico?

La tajante decisión presidencial de desechar el CPTPP es inoportuna y un error estratégico. Ahora corresponde determinar si es posible rectificar y cómo hacerlo, limitar los daños y reencauzar el proceso

Montacargas moviendo un contenedor en una terminal de carga, rodeado de camiones y contenedores, bajo un cielo despejado.
Costa Rica comprendió hace mucho tiempo que, si el mercado interno es reducido, como en nuestro caso, resulta indispensable acudir a los mercados externos para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Alonso Tenorio
Francisco Chacón

Como ocurre en muchos otros ámbitos, la conducción de la política comercial exige conocimientos y destrezas especializados que deben orientar las decisiones de gobierno. En el plano internacional, un país pequeño y con una capacidad de influencia limitada, como Costa Rica, debe tener muy claros sus objetivos y prioridades, así como comprender, con realismo y rigor, el entorno en el que se desenvuelve.

Las prioridades deben definirse a partir de una evaluación objetiva de las necesidades y posibilidades del país. Si el mercado interno es reducido, resulta indispensable acudir a los mercados externos para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Si la inversión nacional es insuficiente, es necesario atraer inversión extranjera. Y si la producción agrícola no basta, por sí sola, para potenciar las exportaciones, corresponde promover el desarrollo de industrias en las que contemos con ventajas.

Costa Rica lo entendió hace décadas y, desde entonces, ha mantenido un esfuerzo sostenido por diversificar tanto su oferta exportable como los mercados a los que la dirige.