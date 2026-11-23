Hace años, despierto antes de que suene la alarma y eso suele irritarme desde buena mañana, sobre todo un lunes como hoy. Más que vaciar la vejiga, mi primer acto reflejo diario es tomar el celular, que esta mañana es un vidrio negro que me enfrenta a mi decisión de casi nueve lustros sin usar bloqueador solar. Ahí tomo conciencia de que algo no está bien. Enciende, pero dice “Sin servicio”, y WhatsApp tiene un relojito eterno. No funciona Internet y ninguna aplicación carga. Ni mi tableta, ni mi reloj inteligente, ni mi portátil funcionan. No tengo a quién preguntarle. Hace cinco años que cancelé la línea de teléfono fija por falta de uso. ¶ Busco un radio viejo que conservo con la única intención de algún día reproducir unos casetes que tienen treinta años guardados. Lo enciendo y giro la perilla hasta buscar esa voz conocida. Doña Amelia no está arreando diputados como cada lunes, está explicando que hay una falla general en Internet desde la madrugada y pide reportes de los radioescuchas, que no pueden reportar más que llamando a la radio, porque no hay ninguna red social. Trata de llamar a la Comisión de Emergencias, a varios ministros y a la presidenta, pero, en una vieja libreta de teléfonos, el último que tenía anotado era el de Abel Pacheco. ¶ Tengo una reunión a las nueve por Teams. Ilusamente, me meto a bañar para estar listo por si el cliente enciende la cámara, no vaya a ser que vea que, como Gregor Samsa, en las mañanas parezco un bicho. Cuando el agua me termina de despertar, tomo conciencia de que esa reunión no va a suceder, pero igual no cae mal que el fin del mundo me encuentre chaineado. Llego a la conclusión de que lo mejor es irme a mi oficina, donde al menos hay teléfono fijo. Luego de alistarme, me doy cuenta de que mi carro y el portón se abren con aplicaciones instaladas en mi teléfono, que no está funcionando. Gasto más tiempo del deseable buscándolas. ¶ El tránsito está curiosamente fluido. Sin Waze, no todos somos embaucados por las mismas rutas, y sin Internet, no hay Ubers. La gente busca taxis, pero ya no quedan, y hay aglomeraciones de repartidores que conversan desconcertados en las aceras. Al pasar por el supermercado, entiendo la razón del poco flujo vehicular: todo el mundo está comprando lo que se compra cada fin del mundo: cantidades ingentes de papel higiénico. Preso ahora sí del FOMO, decido que yo no me voy a quedar sin papel higiénico, e ingreso al supermercado, donde un rótulo a mano dice: “SOLO PAGO EN EFECTIVO”. Me enfrento a otra de mis decisiones deplorables: dejé de usar billetera hace unos cuatro años, porque todas las tarjetas las tengo en el teléfono. Voy al carro a buscar efectivo y encuentro solamente a don Mauro Fernández juzgándome con ese tono azul pitufo de los billetes de 2.000 colones. Decido que el papel higiénico puede esperar a que todo se restablezca. Me da la impresión de que, más que miedo, lo que todos sentimos es fastidio. ¶ Llego a la oficina y me sumo al intercambio de informaciones entre algunos compañeros. Uno apuesta a un (nuevo) ciberataque ruso; el otro le va más a la bomba nuclear en Irán. A media mañana, me comienza a dar ansiedad la cantidad de trabajo pendiente. Cierro los ojos e imagino los correos apilándose en mi bandeja de entrada. Pero soy abogado y mis contratos y expedientes viven en la nube (y algún cliente también). De sopetón, tomo conciencia de que toda mi existencia profesional descansa en servidores que no sé dónde están. ¶ Cuando se desocupa el teléfono, llamo a mi mamá, que tiene el único número que mi memoria recuerda. Madrugó porque tenía exámenes en el hospital, pero como todos los sistemas están caídos, la devolvieron a la casa. No hay EDUS y los medicamentos se prescriben en papel. Los médicos más viejos han asumido el liderazgo de la situación, ante la incapacidad de los más jóvenes de funcionar en analógico. ¶ Nos lo avisaron todos los días de la semana pasada. Microsoft caído, el tráfico aéreo en EE. UU. detenido, los bancos más grandes de ese país fuera de línea y ciberataques casi todos los días. Lo vimos en el teléfono, le pusimos un emoji y seguimos scrolleando. Tenemos meses de estar hablando de que la inteligencia artificial se va a salir de control un día, y quizá ese día fue hoy. En diciembre de 1999 me angustiaba lo que pasaría con el Y2K. Hoy, el fin del mundo no me parece tan mala idea. La verdad, he tenido lunes peores. Igual, antes de dormirme, conecto el teléfono con la esperanza de que vuelva a vibrar. De lo que sí me arrepiento es de haber pagado el marchamo ayer.

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Mauricio París es abogado.