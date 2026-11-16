Perimenopausia: perderse para volver a encontrarse

Que algo que formaba parte de nuestra vida deje de estar, que aquello con lo que contábamos se vuelva de pronto una ausencia, es algo que sucede con cierta asiduidad. Hay algo acerca de las pérdidas que resulta indecible, incomprensible e intransferible. Y, sin embargo, siempre que se procuran amortiguar, intentamos decirlas, comprenderlas y transferirlas.

El transcurso del tiempo impone la puesta en marcha de procesos y transformaciones irreversibles. Es así y hay que aceptarlo. Al respecto, cuando se trata de envejecer, siempre es acerca del cuerpo y de la existencia, de la relación entre nosotros y el mundo. Habida cuenta de que envejecer siempre se trama en una genealogía y, además, porque las pérdidas nunca son individuales.

La mujer siente angustia frente al primer signo palpable de la vejez que toca a su puerta, ya no como advertencia, sino como presencia cierta. María Zambrano sostenía que la realidad, que no es apresable en concepto, puede, sin embargo, apresarse en imágenes. Se constata una irrupción en el cuerpo. Un discurso nuevo que aparece articulado en ese cuerpo de mujer. Una suerte de resquebrajamiento simbólico de la imagen del cuerpo propio, que se puede acariciar o azotar, que se puede abrazar o rechazar.

La perimenopausia, como signo de un cuerpo que habla, no puede ser curada en la medida en que no es una patología, del mismo modo en que no es posible detener el paso del tiempo. Se trata de un conflicto inherente a la vida, al que ni la medicina ni el psicoanálisis pueden resolver, sino que exige la aceptación de lo que comienza a faltar y de las máculas de angustia que se inscriben con esa falta. Es la constatación de la segunda ley de la termodinámica, dicho en lenguaje llano: sencillamente, las cosas nunca vuelven a ser las mismas.

En esta faceta, además de las vicisitudes eminentemente biológicas, hay un cambio inmaterial profundo: en la psique femenina emergen temor, angustia, tristeza e incertidumbre. A su vez, hay un debilitamiento de la imagen de sí, que hunde sus raíces en este acontecimiento vital y que provoca una serie de crisis, de ahí que sea necesaria la tramitación de un duelo ante lo real de una pérdida.

Conviene añadir que es sintomático de la sociedad occidental moderna que muchas de las crisis a las que nos enfrentamos tratan de curarse con remedios, terapias alternativas o, infinitamente peor, intentar revertirse. Se trata del furor sanandi del que ya nos advertía Freud.

Como ya sabemos, el miedo anestesia la capacidad de sentir, aplasta el deseo; por ello es por lo que perderse no es lo mismo que estar perdida. La perimenopausia es la experiencia de perderse y no temblar de miedo, de sumergirse en la incertidumbre de lo desconocido y lo misterioso. Es el conflicto de encontrarse dividida. Es, también, la beatitud de pertenecer al mundo de los vivos.

Es un acontecimiento que se engarza con otras cuentas, formando una larga serie en la travesía de la vida. Es la ocasión en la que la mujer será interrogada, en la intimidad de su ser, acerca del sentido de su vida: ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?

Durante esta etapa reflexiva, se vuelve inminente cierta reconciliación con el cuerpo y sus síntomas, dejar de despreciarlos y de sentirlos como algo sin sentido. Tratar al cuerpo por lo que es y no por lo que se suspira que sea. Dejar salir los demonios. El cuerpo habla; la niebla mental, el insomnio, dicen algo. Cada síntoma produce una inquietud, cada inquietud produce un modo de percepción y cada percepción, un modo de existencia.

Endocrinología, nutrición y ginecología son los abordajes conocidos frente a una sintomatología que asalta, intrigosa, ante la pregunta pasmada: ¿qué me está pasando? Pero no solo eso. Encima, se hace necesario recurrir a la palabra. Contar en primera persona la historia, que nunca será perfecta, sino marcada por vacíos, recortes, lagunas y pantanos.

Será preciso, pues, sostener además un espacio que se aleje de los ideales de éxito de la época, que rechace la ligereza de la autoayuda, es decir, no un “lugar común”, tampoco un espacio para forzar una respuesta a la pregunta: ¿cómo se hace para…?, sino para preguntarse: ¿qué deseo para lo que sigue?

Habrá de ser, entonces, un espacio que permita el desafío de hablar de la tristeza, de la angustia, del ansia de saber y de la lucha por enfrentar la fatalidad de lo inevitable. No una apología al sufrimiento, sino un lugar privilegiado para el nacimiento de una verdad.

La experiencia del psicoanálisis me ha llevado a reconocer que hay pérdidas insalvables, que los finales no son fáciles, pero, también, que un final es lo que permite un comienzo. No podría ser de otro modo.

Lo que queda, entonces, es que la perimenopausia es un intercambio de deseos, no su sepultamiento. Es un acontecimiento que atraviesa los placeres, las decisiones y las formas de vivir con otros. Es la verificación de la potencia de vivir y de la fuerza creadora. No es posible decirlo con mayor claridad y desenfado: es la etapa en la que se puede escribir la poesía más sincera.

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Carolina Gölcher es psicóloga y psicoanalista.