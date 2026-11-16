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Columnistas

Perimenopausia: perderse para volver a encontrarse

La experiencia del psicoanálisis me ha llevado a reconocer que hay pérdidas insalvables, que los finales no son fáciles, pero, también, que un final es lo que permite un comienzo

Menopausia, perimenopausia, mujer de cabello blanco sujeta reloj contra su pelvis
La perimenopausia invita a mirar de frente el paso del tiempo, hacer las paces con el cuerpo y preguntarse qué deseos merecen acompañarnos en esta nueva etapa. Imagen: Shutterstock
Carolina Gölcher