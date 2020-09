Así, por un lado, la elaboración de los personajes históricos más relevantes tiene, necesariamente, una dosis de imaginación; por otro, los ficticios, producto de la imaginación, no se quedan atrás en su carácter convincente. Un texto literario que no esté construido con una dosis de imaginación, condición sine que non del buen discurrir de la literatura, no aportará gran goce a los lectores.