¿Han escuchado a algunas generaciones decir, en tono jocoso –aunque en realidad doloroso–, que son la generación sándwich o emparedado? Se refieren a que fueron la última en hacerles caso a sus padres y la primera en tener que hacerles caso a sus hijos.

Estoy segura de que, en todas las generaciones, hay progenitores que se cuestionan si hicieron bien las cosas con sus hijos. Sin embargo, me pregunto si el psiquiatra y sociólogo Paolo Crepet no tendrá algo de razón cuando afirma: “Estamos ante la peor generación de padres de la historia; hacen cosas completamente idiotas”.

Sé que su afirmación es dura y no está exenta de críticas. Pero, cuando veo a esa generación denominada “de cristal”, formada por personas confundidas y dependientes, a quienes les cuesta lidiar con la frustración, no puedo dejar de pensar que, a la larga, Crepet podría tener razón.

Hoy abundan los jóvenes absolutamente dependientes de sus progenitores, a quienes les cuesta salir de sus hogares, donde reciben “los servicios básicos” sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y cuando no obtienen lo que desean, estos “principitos y princesas” tienen dificultades para comprender que deben aceptar un no.

Los padres helicóptero, aquellos que quisieron evitarles a sus hijos las penurias que ellos vivieron, han contribuido a formar un grupo de adultos jóvenes sobreprotegidos e inmaduros, a quienes les resulta difícil integrarse a la vida adulta y asumir responsabilidades. Eran los mismos padres que, ante un problema en la escuela o el colegio, no reprendían a sus hijos en casa, sino que deslegitimaban la autoridad de los maestros. Así, eran estos últimos, y no los alumnos, quienes debían rendir explicaciones. Este es otro gravísimo error, según el psiquiatra, y coincido con él.

Estos jóvenes de la era digital viven conectados a una realidad sin sustento, en la que los seguidores y los likes los definen, pero son incapaces de establecer relaciones sustanciales. Esta es otra afirmación de Crepet que no deja de parecerme cierta.

Al leer sus conclusiones, no puedo menos que preguntarme si, aun con las mejores intenciones, un grupo de progenitores ha fallado al negarles a sus hijos la posibilidad de crecer, independizarse y llevarse uno que otro golpe que les enseñe a volar.

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Nuria Marín Raventós es politóloga.