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Columnistas

Óscar Arias: ‘Debemos adaptar el pensamiento cuando los hechos cambian’

Siempre he creído que en la vida se requiere más valor para coincidir que para discrepar. Decir ‘no’ es muy fácil

Helmut Schmidt, político alemán, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, reunido con Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica
"Helmut Schmidt se distinguió por haber expresado siempre lo que pensaba y por haber estado dispuesto a revisar sus ideas cada vez que los intereses del pueblo alemán así lo exigieron", dice Óscar Arias sobre este político alemán fallecido en 2015. En la foto, una de las ocasiones en que departieron. Cortesía: Óscar Arias
Óscar Arias

Quienes creen que la defensa a ultranza de los monopolios estatales es la credencial que define una praxis socialdemócrata, deben entender que apoyan, a lo sumo, un modelo particular y crecientemente obsoleto de socialdemocracia.

Desde hace muchos años, los partidos socialdemócratas de Europa y América Latina decidieron renovar su ideología, antes de que la historia lo hiciera por ellos. Decidieron rectificar el papel de sus Estados antes que continuar refugiándose en ellos. Decidieron, en pocas palabras, modernizar su socialdemocracia.

Fue lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español, con las reformas de Felipe González; el Partido Laborista del Reino Unido con el “nuevo laborismo” de Tony Blair, y todos los partidos socialdemócratas de los países escandinavos. Estas naciones (Noruega, Dinamarca, Suecia), como norma general, no tienen monopolios estatales en actividades como seguros, electricidad, agua potable, telefonía, infraestructura y transporte público.